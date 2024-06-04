來台旅客人數美國排名第4「超越疫前」　觀光署率團赴美推廣

▲美國旅客來台人次超越疫情前。（資料圖／桃機提供）

記者李姿慧／台北報導

美國旅客來台超越疫前，為全球來台國際旅客第4名，去年達52.9萬人次，今年6月起，北美直飛台灣航班每周達160班，為持續擴展美國客源，觀光署率團赴美推廣，舉辦3場台灣觀光推廣會，盼加速長程線來台旅遊動能。

2023年美國來台旅客為52萬9532人次，51.9%目的為觀光，為全球來台旅遊市場第四名，瞄準美國潛力市場，2024年6月起，中華航空、星宇航空與達美航空陸續佈點西雅圖，擴展航網，北美直飛台灣航班將每周約達160班。

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針對北美，特別是美國西岸龐大客源，觀光署也偕同台北市政府觀光傳播局、旅行社、航空公司於6月2日至9日赴美國西雅圖、洛杉磯、舊金山辦理舉辦3場B2B台灣觀光推廣會。

觀光署長周永暉也前往洛杉磯場次，加強台美兩地旅遊業者合作商談，展示全新台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」，期望加速雙邊交流，以全新國際觀光形象促進美西地區觀光客來台動能。

觀光署表示，這次推廣會匯集台灣文化魅力，邀國際級紙雕師洪新富帶來台灣特有種生態摺紙互動、彩繪師曾炎輝的絹扇繪製教學。近90年歷史的宜蘭製茶老店鹿苑茶莊，以茶辦桌方式分享台灣好茶韻味；另有承載台灣百年木器窗花工藝的手作「台灣木器窗花杯墊」。

此外，為擴大對美市場宣傳，3場推廣會邀美籍旅遊達人Nae Lynette分享旅台親身經驗，並分別由曾任2022年台美小姐、2023年美國亞洲小姐的張芳瑜，及2023年台美小姐宋依珊兩位擔任主持並介紹台灣。