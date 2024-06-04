觀光署串聯微笑南灣展館　仲夏節優惠祭「買1送1」

▲觀光署串聯微笑南灣展館，推仲夏節優惠。（圖／觀光署）

記者李姿慧／台北報導

觀光署串聯人文藝術、科普教育與地方特色的南台灣10大展館，推動「微笑南灣」知性主題旅遊，首波活動結合6月開跑的2024台灣仲夏節，串聯各展館自即日起至9月1日推出的仲夏節限定優惠方案，包括門票買一送一，或最多折價200元等優惠，並搭配台灣觀巴與台灣好行優惠活動，帶動南台灣旅遊風潮。

觀光署表示，「微笑南灣」知性主題旅遊是以南台灣半環島微笑曲線概念，串聯國立故宮博物院南部院區、奇美博物館、國立台灣文學館、國立科學工藝博物館、衛武營國家藝術文化中心、佛光山佛陀紀念館、國立海洋生物博物館、國立台灣史前文化博物館、國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區與小門地質探索館等10大展館，去(112)年全年各展館共超過1060萬遊客人次，較前(111)年成長幅度達14%。

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各展館仲夏節限優惠則包括故宮南院憑蒜頭糖廠五分車當日車票，今年底可享參觀8折優惠；奇美博物館針對新上市的實境遊戲〈穿越時空的航海家〉祭出專案優惠價1980元；台灣文學館入館打卡、參加解謎遊戲及走讀遊程均贈送限定紀念品。

▲觀光署串聯微笑南灣展館，推仲夏節優惠。（圖／觀光署）

科工館則於端午連假推出大銀幕電影院全票買1送1全年最優惠；衛武營藝文中心搭配即將於7月舉辦的花露露的童樂節，主打租用語音導覽機只要50元；佛陀紀念館限量贈送將於7月6日到7日演出的敦煌奇妙夜親子音樂舞台劇門票；海洋生物博物館推出官網訂購今年底前2人同行夜宿海生館活動，最高折價200元，並送海洋學習手冊。

另憑微笑南灣任一展館門票，可用優待票購票參觀史前館的康樂本館、卑南遺址公園、南科考古館，及位於澎湖的小門地質探索館；綠島人權博物館則推出「我們的世界不斷再開門特展」攬客。

▲觀光署串聯微笑南灣展館，推仲夏節優惠。（圖／觀光署）

觀光署指出，目前有7條台灣觀巴遊程分別可前往故宮南院、臺灣文學館、佛陀紀念館、海生館、人權館綠島園區及小門地質館，其中前往人權館綠島園區的「綠島環島之旅半日遊」，今年底前適用花東2折優惠，其他路線也有兩人同行1人免費優惠。

自由行的旅客則可搭乘台灣好行前往故宮南院、佛陀紀念館、史前館卑南遺址公園及小門地質館，其中前往史前館卑南遺址公園的「縱谷鹿野線」於今年底前還可免費搭乘，其他路線到114年8月底前仍享有半價優惠。