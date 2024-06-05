靠《Umbrella》捧紅蕾哈娜　王牌製作人爆性侵女徒弟！餵毒拍淫片

▲美國創作歌手兼製作人The-Dream被指控暴力性侵。（圖／翻攝自IG／@thekingdream）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國製作人The-Dream因為參與創作蕾哈娜的《Umbrella》與碧昂絲的《Single Ladies》等巨星爆紅代表作而打響知名度，近日卻被他自己一手提攜的藝人指控性侵。荷蘭出生的女歌手Channii Monroe控告，The-Dream在錄音室地點、電影院和車內性侵她，並以毒品、酒精和槍枝等手段威脅她錄製性愛影片。

綜合NPR等美媒報導，本名Terius Gesteelde-Diamant的The-Dream雖然自己也唱過一些熱門歌曲，但他憑藉著他為碧昂絲、蕾哈娜、小甜甜布蘭妮、瑪麗亞凱莉、小賈斯汀等多位美國流行樂壇巨星創作或參與製作的歌曲取得了更大的成功，曾榮獲葛萊美獎8項獎座與21項提名。

然而，近日他一手發掘培養的女歌手Channii Monroe（本名Chanaaz Mangroe）對他和唱片公司提告。女方宣稱，The-Dream誇口說會讓她成為「下一個碧昂絲和蕾哈娜」，卻反而對她加以性侵和心理操縱，包含威脅外流性愛片。

▲The-Dream被指控才剛見面幾天，就將女子鎖在一間有錄音室的房屋內性侵。（圖／翻攝自IG／@thekingdream）

Channii Monroe在訴狀中稱，The-Dream透過同事於2014年底首次聯繫她，2015年1月在亞特蘭大與她第一次碰面，而且幾乎是在剛見到她後，就立刻開始對她施加性方面的脅迫，還說發生性關係是「過程的一部分」。

她說，初次見面後過沒幾天，The-Dream就將她鎖在一個漆黑的房間裡，那間屋子還有一間錄音室，只有當她說出自己愛他時，攻擊性的性行為才會停下來。

她還表示，接下來數月間她陷入一段充滿虐待、暴力與操縱的關係，The-Dream經常對她進行暴力性行為、拒絕戴保險套，有一次他在電影院強迫她公然口交，隨後又在保母車上性侵她，不僅如此，他還會強灌她酒精或毒品，甚至在性愛過程中身邊放著槍枝或用力勒住她，使她難以呼吸。

▲女歌手指控的性虐待情況令人驚懼，但The-Dream全盤否認。（圖／翻攝自IG／@thekingdream）

對此，The-Dream反駁，「這些指控是不實的，是誹謗。我反對任何形式的騷擾，並一直在努力幫助人們實現他們的職業目標。我作為一個致力於對同行藝術家和全世界產生正面影響的人，對於這些指控深深感到被冒犯與難過。」

至於提告原因，Channii Monroe表示，選擇說出創傷經歷是她一生中最艱難的決定之一，「The-Dream對我做的一切使我無法過上我所想像的生活，無法追求我作為歌手和詞曲創作人的目標。」她說，「最終，我的沉默變得太痛苦了，我意識到我需要講述我的故事來治癒。我希望這樣做也能幫助其他人，並防止未來的可怕虐待。」