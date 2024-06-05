莉莉貝3歲了！　哈利梅根把她「寵成公主」細節曝光

▲英國哈利王子與妻子梅根馬克爾的愛女莉莉貝（Lilibet）4日年滿3歲。（圖／翻攝自IG、Archewell）

記者詹雅婷／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根馬克爾的愛女莉莉貝（Lilibet）4日年滿3歲，兩人周末在加州住處舉辦生日派對，邀請兩人密友以及女兒的朋友們到場，提前替寶貝女兒慶生。如今兩人為愛女所準備的一切也曝光，可見莉莉貝專屬房間已經打點成粉色系童話城堡，也擁有和哥哥亞契（Archie）共同玩樂的遊樂場，受盡公主般的寵愛。

▲▼ 一家四口目前就住在加州豪宅，家中有泳池、花園，養著3隻狗一起嬉戲。（圖／翻攝自IG、Archewell）

時人雜誌等報導，哈利與梅根2020年脫離英國王室，帶著亞契前往美國加州定居，並在2021年6月4日迎來寶貝女兒莉莉貝，莉莉貝也成為史上第一名在美國出生的英國王室成員。一家四口目前就住在加州蒙特西托（Montecito）的豪宅內，家中有泳池、花園，養著3隻狗一起嬉戲。

▲▼莉莉貝（Lilibet）擁有自己專屬的城堡房間，也會和哥哥一起玩耍。（圖／翻攝自IG、Archewell）

在最新曝光的照片之中，莉莉貝專屬臥房基本上就是一座粉色系童話城堡，房間天花板裝設華麗吊燈，上鋪放著多個可愛玩偶，下鋪則是滿滿夢幻裝飾的被窩，外傳這是原屋主就有的房間設計。除此之外，莉莉貝也有一個與哥哥亞契共享的遊樂場，包括多個溜滑梯與攀爬設施，還會在亞契的「ARCHIE CHICK INN」玩耍，一起餵雞。

哈利與梅根近期出訪奈及利亞，雖然亞契與莉莉貝並未隨行，但都是兩人心中最關愛的寶貝。梅根出訪期間表示，唱歌跳舞是莉莉貝最喜歡的課程，莉莉貝和亞契都是非常健談、貼心的孩子，非常想念他們。