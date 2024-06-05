美3小學生遊荒野「發現地上骨頭」　一掘竟是6700萬年前暴龍化石

▲美國3名年僅7歲、9歲和10歲的小學生，發現了6700萬年前的暴龍化石。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國有3名年齡只有7歲到10歲的小學生兄弟檔，先前在北達科他州荒地旅遊探險時，意外發現了一根露出地面的6700萬年前恐龍骨骼化石。古生物學家估計，他們找到的化石很可能來自一頭年約15歲的青少年暴龍，生前體重大約1500多公斤。

根據衛報報導，男童們發現化石的契機是在2022年7月，當時年僅7歲的利亞姆（Liam Fisher）和他10歲的親哥哥傑辛（Jessin Fisher）以及9歲的表哥凱登（Kaiden Madsen）前往北達科他州的「恐龍之都」、人口僅101人的荒地小鎮馬爾馬斯（Marmarth）徒步探險。

在利亞姆和傑辛的父親山姆·費雪（Sam Fisher）的帶領下，兄弟三人組偶然發現了一塊露出地面的骨頭，結果被證實是埋藏了可能長達6700萬年，位在地獄溪層（Hell Creek）的青少年暴龍的遺骸化石。如今，他們找到的化石已於3日在科羅拉多州丹佛市的自然科學博物館揭幕展出。

報導解釋，地獄溪層是跨越美國蒙大拿州、懷俄明州和達科他州的地層分布，也是蘊含豐富古生物化石的受歡迎區域。

年紀最小的利亞姆表示，他當時看到露出岩石外的骨頭，以為只是「碎片龍」（chunk-osaurus）。這是一個創造出來的新詞，指的是太小而無法辨認的化石碎片。當椎動物古生物學者、博物館助理館長萊森（Tyler Lyson）最初則認為，這是相對常見的鴨嘴龍化石。

然而隔年開挖時，專家們沒有找到類似鴨嘴龍的頸椎，反而發現了更令人意想不到的骨頭──帶有幾顆突出牙齒的下顎。萊森說，「當這些巨大的暴龍牙齒正對著你，沒有任何判斷比這更直接了。」

專家們根據其脛骨大小推測，這隻暴龍死亡時可能只有13歲到15歲，估計重達3500磅（約1587.5公斤），體重約是成年暴龍的3分之2。

博物館方面評估，挖掘出完整的暴龍化石需要大約一年的時間，到目前為止，已經發現了一條腿、髖骨、骨盆、幾塊尾骨和部分頭骨，尚不清楚化石完整性如何。萊森補充，現在已經出土了100多塊的暴龍化石，但許多都是碎片，不過能發現暴龍化石以及籌備與公眾分享成果的過程是一種「非常棒的感覺」。