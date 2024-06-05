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街頭遭青少年圍毆暴打！　孕婦懷胎2周「肚被猛踹」孩子沒了

記者張方瑀／綜合報導

美國芝加哥一對夫妻在街頭無故遭一群青少年襲擊，一群人圍著兩人拳打腳踢，導致已懷孕2周的太太流產，警方已逮捕了2名未成年兇手，兩人各被指控一項毆打輕罪。

根據FOX 32 Chicago報導，這起事件發生在5月31日晚間8時許，當時妮娜（Nina）和丈夫一起走在路上，結果突然被一群青少年包圍，接著這群人開始對他們拳打腳踢，甚至還噴灑了胡椒噴霧。

事實上，妮娜當時已懷孕2周，但仍被壓在地上猛踹．導致她不幸流產，「我們不知道為什麼這事會發生在我們身上。」妮娜表示，這群青少年並非要搶劫，「他們什麼也沒偷，他們只大聲說著，『這條街是我們的，你們不能在這裡走來走去。』」

當地警方在晚間9時17分接獲通報後趕到現場，並逮捕了 一名14歲少年和一名17歲少女，目前兩名少年已被拘留，各被指控一項毆打輕罪。

報導指出，芝加哥犯罪率居高不下，根據截至2日的芝加哥警察犯罪數據，當地搶劫、汽車盜竊、嚴重毆打和入室盜竊案件有所增加。

另外，美國槍枝暴力資料庫（Gun Violence Archive）數據顯示．過去10年間芝加哥的大規模槍擊事件比美國任何其他州和城市都要多，平均每11天就發生1起大規模槍擊事件。

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