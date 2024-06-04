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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免風聲藍委剉咧等　TPOC揭負面聲量排名：這兩人罷免可能性高

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立委廖偉翔與沈伯洋發生衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藍白版本國會職權修法三讀通過，綠營痛批程序黑箱、國會擴權，網友也整理出一份藍委名單，揚言發動罷免。對此，台灣議題研究中心TPOC今（4日）分析名單聲量，當中廖偉翔負面聲量成長幅度達1189％居冠、羅廷瑋929％第二、張智倫257％第三，獲得的罵聲皆多過掌聲。TPOC再深入分析，初入國會的廖偉翔、羅廷偉兩人，選區對手的得票數佔總選民數在30％以上，比起黨內其他藍委被罷免的可能性較高。

根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，彙整網友點名的藍委名單，在「國會改革」爆發衝突的前後約兩週，網路正負面聲量與好感度的變化。分析發現，不少原本網路聲量表現平平的立委，因這波衝突獲得高度矚目，幾位「戰將」也得到更多關注度。

依照總聲量變化來看，變化最高的是王鴻薇，國會衝突期間，聲量成長數高達3.4萬則，總聲量達4.3萬則。第二是羅智強，聲量成長數為2.4萬則，總聲量3.9萬則。第三是廖偉翔，有1.1萬則的聲量成長。

此外，包括葉元之、羅廷瑋、牛煦庭、張智倫、李彥秀、呂玉玲等人的聲量變化均超過千則。特別的是，向來是「話題女王」的徐巧芯，甚至出現「總聲量負成長」的狀況，國會爆發衝突前有33.5萬則聲量，爆發衝突後聲量反而減少至9.3萬則。

▼TPOC分析藍委罷免名單。（圖／翻攝TPOC網站，點圖放大）

▲▼TPOC分析藍委罷免名單。（圖／翻攝TPOC）

依照負面聲量來看，藍委們的高聲量未必來自正面，在王鴻薇、羅智強、廖偉翔、葉元之、羅廷瑋等9位因「國會改革法案」，聲量成長1000則以上的立委，有「4位」入榜者反而是因為「負面聲量」暴漲，才受矚目度大增。

TPOC指出，廖偉翔負面聲量成長幅度高達1189％居冠、羅廷瑋929％第二、張智倫257％第三、呂玉玲185％第四，獲得的罵聲皆多過掌聲，反觀王鴻薇雖然負面聲量成長幅度高達395％，但正面聲量也成長454％，而常被點名罷免的葉元之負面聲量成長59％，但正面聲量成長113％，基本上獲得的掌聲仍贏過罵聲。

但他們真的會被罷免嗎？TPOC表示，依照現行《公職人員選舉罷免法》規定，若想罷免立委，須待立委就職滿1年後，也就是明年2月1日，更需通過3階段門檻，分別為1％選民連署提議罷免、10％選民連署罷免提議，罷免同意票超過不同意票，且罷免同意票要超過25％的總選民數。

TPOC深入分析，根據中選會資料，廖偉翔在立委選舉得票佔總選民數36％，主要對手張廖萬堅得票佔34％；羅廷瑋得票佔總選民數的38％，主要對手江肇國佔32％。初入國會的廖偉翔、羅廷偉兩人，對手的得票數佔總選民數都在30％以上，比起黨內其他藍委被罷免的可能性較高。

▼TPOC分析藍委罷免名單。（圖／翻攝TPOC網站，點圖放大）

▲▼TPOC分析藍委罷免名單。（圖／翻攝TPOC）

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