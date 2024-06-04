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連假期間萬巒豬腳街將成「行人徒步區」　遊客可放心吃美食

▲內埔警分局於端午連假規劃交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局於端午連假規劃交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

113年端午節連假即將到來，內埔警分局為紓解觀光旅遊帶來的車潮，已針對轄區「臺灣原住民族文化園區」、「六堆客家文化園區」、「萬巒鄉豬腳街」等景點及主要道路，研擬規劃交通疏導管制作為，提供民眾參考。

內埔警方表示，在「臺灣原住民族文化園區」周邊道路，當園區停車場滿位時，將由員警在園區前牌樓實施總量管制，禁止車輛進入，遊客車輛請停放於中山路、忠孝路及成功路兩側、水門轉運站停車場及內埔農工前路段，園區會派遣遊園車在瑪家消防分隊旁接駁遊客入園（每20分鐘1班），或可在水門轉運站搭乘高雄客運603B線至園區。

▲內埔警分局於端午連假規劃交通管制措施 。（圖／記者陳崑福翻攝）

至於「六堆客家文化園區」的部分，則視車流狀況由轄區員警機動執行交通疏導管制；另「萬巒鄉豬腳街」3天連假期間，警方除派員於重要路口交通疏導管制外，於每日10至16時萬巒豬腳街民和路將劃設為行人徒步區，實施道路封閉管制車輛進入，前往購買豬腳或用餐民眾可將車輛停放於店家專屬停車場或萬巒路兩側，俾利遊客享受豬腳美食；請勿在褒忠路及永和巷內違規停車，避免造成壅塞。

分局長郭譯隆表示，連假期間出門旅遊前應做好行車規劃，隨時要注意即時路況及最新的交通資訊，將以「交通順暢、人車安全」為目標，加強轄區易壅塞路段之疏導管制作為，並提醒民眾外出遊玩務必遵守交通規則，切勿酒後駕車、闖紅燈及併排停車等違規列為執法重點，並記得要禮讓行人，警方將於端午連假期間加強取締，共同維護行車安全及道路順暢。

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