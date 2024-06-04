防非洲豬瘟疫！抓853件違規包裹「重罰8案」　卓榮泰：不放過每件

▲行政院長卓榮泰視察台北郵件處理中心查驗國際郵包。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國際非洲豬瘟疫情嚴峻，擴及全球80個國家，東亞僅我國和日本非疫國，端午連假為肉粽包裹寄送高峰，為防堵非洲豬瘟入侵，行政院長卓榮泰今(4日)前往中華郵政台北郵件處理中心，視察國際郵包查驗，卓榮泰表示，違法豬肉包裹中驗出非洲豬瘟病毒陽性率9.8%，不放過每一件是目標。

非洲豬瘟疫情擴大，全球已有80個國家遭入侵，其中亞洲有18個國家通報發生疫情，去年新增5個國家通報，今年更新增4個國家也發生非洲豬瘟疫情，台灣和日本是東亞唯二非疫國，其他東亞國家全都淪陷。

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農業部動植物防疫署指出，非洲豬瘟少量病毒就可以造成大規模豬隻感染，一旦入侵很難清除，死亡率百分之百，病毒強悍，其中在冷凍豬肉內可以存活3年，若傳進台灣將影響養豬業1500億元損失。

▲行政院長卓榮泰視察台北郵件處理中心查驗國際郵包。（圖／記者李姿慧攝）

根據統計，自111年5月20日停止非洲豬瘟疫區郵遞寄送輸入豬肉公告實施以來，截至113年5月26日，違規輸入豬肉產品案件累計為853件，已裁罰8件，各別開罰20萬元，另還有8件調查中，一旦確認違規將裁處，另有804件經查非故意不予裁罰，整體違規郵包逐年有呈現下降趨勢。

根據分析，累計853件違規輸入豬肉產品中，來自中國大陸為最大宗，高達383件，其次是香港也有226件，來自泰國的也有163件，其餘國家皆未超過20件。

行政院長卓榮泰表示，他要感謝台北郵件處理中心同仁長年來每天都進行非常精密、複雜、重複的檢驗工作，才能讓每個人安心收到郵包，端午節將至，本周郵包將進入高峰期，會增加很多工作量，他也要拜託務必這時候更加嚴守郵包安全。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李姿慧攝）

卓榮泰指出，檢疫國際郵包透過X光和防疫犬把關，非洲豬瘟到現在進來台灣檢驗出的比例接近1成，陽性率為9.8%，表示存在很大危險，要加強門禁管理，才能杜絕境外非洲豬瘟，他很自傲台灣跟日本為東亞兩個國家保持乾淨之地，端午過程郵包高峰，今年檢驗過程查出違規豬肉產品有111件，相較110年700多件，雖然已經減少許多，但不放過每一件是目標。