屏東大貨車「沒煞車」猛衝　3車等紅燈被撞...自小客瞬間狂轉180度

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子駕駛大貨車行經國道3號洛麟交流道附近路口時，因為不明原因，高速追撞前方等待紅綠燈的3台自小客車，造成3名駕駛受傷，轄區的內埔警分局獲報處理，會同救護人員將傷者分別就醫，駕駛酒測值均為0，相關肇事原因由內埔警分局進一步釐清。而案發時肇事監視畫面也曝光。

▲國道3號麟洛北上交流道車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局於3日上午接獲接獲報案稱國道3號北上交流道路口發生車禍，立即派遣警力趕赴現場進行處理和調查。

經初步調查，事故發生在北上交流道路口，肇事車輛為陳姓男子駕駛的大貨車。據了解，陳男駕駛的大貨車追撞前方正在停等紅燈的三輛自小客車，這三輛車分別由邱姓男子、張姓男子及柯姓女子駕駛。經現場酒測，所有駕駛人的酒測值均為0。事故導致三人受傷，但所幸無生命危險。

內埔警方事後會同救護人員將傷者送醫，並協助交通疏導，確保現場其他車輛通行順暢，詳細肇事為因待釐清。

內埔警分局呼籲所有駕駛人員在行車過程中保持注意力集中，遵守交通規則，尤其是在行經紅綠燈路口時應減速慢行，保持安全車距，避免發生追撞事故。此外，提醒駕駛人在長途駕駛時注意休息，防止疲勞駕駛，確保行車安全。

內埔警方將持續加強交通安全宣導，並嚴格執法，致力於預防和減少交通事故的發生，保障用路人出行安全。籲請民眾如遇緊急狀況，及時撥打110報警，內埔警方將全力提供協助。