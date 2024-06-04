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端午3天連假　枋寮警調撥車道因應…加強取締車輛違規

▲枋寮警分局於端午連假實施調撥車道等乍為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局於端午連假實施調撥車道等作為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

113年端午連續假期自8日至10日止為期3天，屏東縣政府警察局交通隊交控中心將調閱分析台1線南北車流量進行評估，適時發佈啟用調撥車道及分流措施，由枋寮警分局及南區養護工程分局楓港工務段執行，屆時請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛，連假期間將加強以下交通疏導措施，確保交通順暢：

▲枋寮警分局於端午連假實施調撥車道等乍為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局於端午連假實施調撥車道等乍為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

一、調撥車道措施：
(一)南下：為紓解台1線436.5公里至445.5公里車多路段龐大車流，本分局將視車流狀況實施調撥車道。
(二)北上：為紓解台1線453.1公里至460公里車多路段龐大車流，本分局將視車流狀況實施調撥車道。

二、分流措施:
(一)永翔分流：台1線北上車流增多時，將封閉台1線永翔路口至水底寮五岔路口南下車道，引導南下車輛於台1線永翔路口右轉直行至屏南路口左轉接台17線續行南下。
(二)沿山分流：台1線北返車潮增加時，於台1線沿山公路口適度引導車輛行駛屏185線沿山公路替代道路，直行至新埤鄉接南州交流道，可避開水底寮壅塞路段。
三、漸變措施：為利車流順利匯集成1車道，實施車道漸變措施，2車道逐漸匯集成1車道，拉長車道縱深
(一)北上：台9線新路社區(449K)
(二)南下：台9線雙流段(440K)
四、號誌儀控輪放措施：交通隊交控中心分析台1、台9車流比例，由中心實施智慧號控分配秒數，輪放台1、台9線北上車流。

警方也成立「交通快速疏導部隊」：於枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地區，分置車禍處理警力，能立即趕赴現場投入交通事故處理，以達快速排除車禍及塞車狀況；並結合南工分局出動空拍機：嚴密監控台1線及台9線沿線車流，以即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

枋寮警方表示，會於台1線沿線各重要路段均有增派警力，以架設錄影機方式嚴格取締台1線違規行駛機慢車道之車輛，以避免違規爭道造成事故發生。

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端午連假枋寮警分局調撥車道取締

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