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明起雨區擴大！端午連假悶熱「全台防雷雨」

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▲明起各地有短暫陣雨。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今(4日)水氣逐漸增加，會有不定時降雨，明天華南雲雨區靠近，各地降雨機率提高。中央氣象署表示，預估端午節連假天氣悶熱，南部地區斷續有短暫下雨的現象，其他各地中午以後比較容易下雨。溫度方面，到周六之前，中南部大約30度到31度，北部、東北部、東部27度到28度，端午假期高溫可能來到32度。

氣象署簡任技正伍婉華上午說明，在上個周末影響台灣的鋒面已經離開，但根據衛星雲圖顯示，上游的華南地區目前有一道滯留鋒面正在形成，滯留鋒面上其雲氣正在集結發展，而這些雲氣隨著氣流，在明天開始會影響到台灣天氣，也預估從周日到下周這段時間，滯留鋒面會向東延伸，停留在台灣北部海面。

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▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨預報。（圖／氣象署）

伍婉華指出，今天的降雨，雨勢不會太大，預估各地會下局部零星短暫降雨，中午以後山區也有這樣的狀況。之後華南雨區靠近，周三到周四這段時間，澎湖、金門、馬祖和西半部地區，雲量普遍增多，也會下短暫陣雨；至於東半部地區，則是屬於局部短暫陣雨的情形。周五到周六這段時間，因為在台灣附近的風場已經逐漸轉成南風，它帶來更多暖濕的水氣，相較而言，所發展出來的雲氣，對流性就會比較高一些。

氣象署預估，周六到周一這段時間，在南風的迎風面，也就是南部和東南部地區，整天斷續有一些局部短暫陣雨或雷雨的機率；其他各地都屬於下午後雷陣雨的天氣形態。伍婉華表示，周日到下周一，有道鋒面在北部海面，台灣附近風場已經轉成強一些的西南風，因此，中南部地區整天斷斷續續會下短暫性的陣雨或雷雨；澎湖、金馬祖也是一樣，而其他各地則是屬於午後陣雨或雷雨的天氣形態。

▲▼未來一周天氣預報。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨預報。（圖／氣象署）

至於在溫度方面，伍婉華說明，今天清晨比較涼一些，但未來的幾天的清晨就不會那麼涼。在低溫部分，本島大約回升到23度到24度左右；高溫部分，在明天開始因為華南雨區的影響，雲量增多，有一些不定時的降雨，會讓各地的溫度不至於太熱。

她進一步指出，預估明天開始到周六，中南部還是比較暖和的，大約30度到31度左右；北部、東北部、東部大約是27度到28度左右；金門、馬祖24、25度的高溫；澎湖27度。不過，端午連假溫度會再熱一些些，本島的溫度像整個北部、中南部和東南部的高溫大約在32度左右，東北部、東部大約31度；馬祖26度；金門、澎湖28、29度。另外，連假後段，西南風會越來越強，所以可能在東南部地區容易有焚風。

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