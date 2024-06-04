肺鏈疫苗湧搶打潮！疾管署：短期擴大剩5.4萬劑「本周用光為止」

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署上周二（28日）宣布短期擴大23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）公費對象給50到64歲民眾，接種情況相當踴躍，部分縣市疫苗於上周末一度把庫存疫苗用盡得等後續撥配，疾管署副署長曾淑慧今（4）日表示，目前剩餘疫苗約5.4萬劑，因疫苗數量有限，實施至本周各縣市疫苗用罄為止。

國內去年10月起擴大對65歲以上民眾公費提供2種肺炎鏈球菌疫苗，分別是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，但打氣不高。為使疫苗有效運用，疾管署28日宣布短期開放50到64歲民眾（1974年以前出生）公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，民眾可省去自費每劑約2000元的費用。

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▲長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

曾淑慧表示，短期擴大實施約1周，目前已經完成接種3萬2千多人次，而經過再次撥配疫苗，現階段各縣市庫存約5.4萬劑，因疫苗數量有限，實施至本周各縣市疫苗用罄為止，請民眾欲接種前，先依各縣市公布之接種地點洽詢疫苗供應情形，再行前往。

疾管署說明，本周提供50-64歲民眾接種之PPV23疫苗用罄後，恢復提供原65歲以上民眾與55-64歲原住民之PPV23公費實施對象，提供65歲以上民眾公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑PPV23，兩劑接種間隔至少1年，如為65歲以上侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象、機構住民及洗腎患者上述兩項疫苗則間隔至少8周即可；另55-64歲原住民則公費接種1劑PPV23。

疾管署強調，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，且PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護效果較長；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗可有較長免疫保護力，且範圍更廣，獲得更完整保護，使保護效益最大化，呼籲65歲以上符合資格民眾請踴躍接種。