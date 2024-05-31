被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

▲萬華區疫情警示簡訊，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目中透露，可用手機定位比對不同群眾活動的屬性引發爭議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（31）日更提起當初萬華發生疫情時，有60萬人被監控、廣發細胞簡訊，質疑至今仍用防疫監控模式、以國家機器監控人民。疾病管制署今日澄清，當時請五大電信業者篩選出曾出入高風險地區人員發送簡訊，但相關資料已經在28天後全數刪除銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王義川自曝可用基地台訊號比對包括太陽花、519民眾黨集會、524包圍立法院青鳥行動等群眾的年齡、性別以及是否為同一群人，引發國家機器監控人民疑慮，外界討論是否有這樣的監控技術時，連帶讓新冠疫情期間中央流行指揮中心實施電子圍籬、發送細胞簡訊等防疫措施被提起。

▲指揮中心在萬華地區發「60萬封細胞簡訊」內容曝光，資料照。（圖／記者黃凱翊翻攝）

傅崐萁今天質詢時，要求說明政府是否有能力用手機訊號監控人民，他更直指「新冠疫情期間台灣就是用電子圍籬監控全民，萬華有60萬人被監控，做什麼、幹什麼通通清楚」、「現在還在用過去防疫監控模式，用國家機器監控反對者嗎？」

疾管署今日特別澄清，指揮中心當時辦理「萬華地區高風險註記族群」發送細胞簡訊事宜，相關作業主要是透過基地台訊號（非GPS定位），請中華電信、遠傳、亞太、台灣大哥大、台灣之星五家電信業者，經指揮中心依據時間、特定區域、確診案例與其他因素綜合考量，認定為疫情嚴重地區，就110年4月15日~5月12日期間與匡列區域，找出曾出入高風險地區的人員共約60萬人由電信業者篩選資料後發送細胞簡訊。

疾管署副署長曾淑慧強調，有關細胞簡訊發送對象，依指揮中心規定最多存放28日後必須刪除或銷毀，也就是說，在當年6月份相關資料就已經刪除，且後續由國家通訊傳播委員會完成5次至五大電信事業機房實施行政訪查、辦理個資保護、資料刪除之稽核作業，以確保電信業者落實刪除機制。

疾管署昨也說明，指揮中心已於111年7月1日停止電子圍籬等相關作業，並終止傳送居家隔離／檢疫或自主健康管理者等個人資料，給予電信業者透過基地台進行定位。

疾管署強調，我國運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下，以維護國民健康；然在採取科技防疫措施時，為確保民眾個資獲得充分保護，及減少對個人自由之干涉，在符合比例原則下，遵循最小侵害原則、合目的性原則、衡平原則等三大法則下，規劃施行相關防疫措施，期望能在個人隱私與防疫工作雙重利益取得最佳平衡。