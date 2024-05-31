　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

▲▼0513萬華區疫情警示簡訊。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

▲萬華區疫情警示簡訊，資料照。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目中透露，可用手機定位比對不同群眾活動的屬性引發爭議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今（31）日更提起當初萬華發生疫情時，有60萬人被監控、廣發細胞簡訊，質疑至今仍用防疫監控模式、以國家機器監控人民。疾病管制署今日澄清，當時請五大電信業者篩選出曾出入高風險地區人員發送簡訊，但相關資料已經在28天後全數刪除銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王義川自曝可用基地台訊號比對包括太陽花、519民眾黨集會、524包圍立法院青鳥行動等群眾的年齡、性別以及是否為同一群人，引發國家機器監控人民疑慮，外界討論是否有這樣的監控技術時，連帶讓新冠疫情期間中央流行指揮中心實施電子圍籬、發送細胞簡訊等防疫措施被提起。

▲▼萬華阿公店本土爆發！指揮中心發「60萬封細胞簡訊」。（圖／記者黃凱翊翻攝）

▲指揮中心在萬華地區發「60萬封細胞簡訊」內容曝光，資料照。（圖／記者黃凱翊翻攝）

傅崐萁今天質詢時，要求說明政府是否有能力用手機訊號監控人民，他更直指「新冠疫情期間台灣就是用電子圍籬監控全民，萬華有60萬人被監控，做什麼、幹什麼通通清楚」、「現在還在用過去防疫監控模式，用國家機器監控反對者嗎？」

疾管署今日特別澄清，指揮中心當時辦理「萬華地區高風險註記族群」發送細胞簡訊事宜，相關作業主要是透過基地台訊號（非GPS定位），請中華電信、遠傳、亞太、台灣大哥大、台灣之星五家電信業者，經指揮中心依據時間、特定區域、確診案例與其他因素綜合考量，認定為疫情嚴重地區，就110年4月15日~5月12日期間與匡列區域，找出曾出入高風險地區的人員共約60萬人由電信業者篩選資料後發送細胞簡訊。

疾管署副署長曾淑慧強調，有關細胞簡訊發送對象，依指揮中心規定最多存放28日後必須刪除或銷毀，也就是說，在當年6月份相關資料就已經刪除，且後續由國家通訊傳播委員會完成5次至五大電信事業機房實施行政訪查、辦理個資保護、資料刪除之稽核作業，以確保電信業者落實刪除機制。

疾管署昨也說明，指揮中心已於111年7月1日停止電子圍籬等相關作業，並終止傳送居家隔離／檢疫或自主健康管理者等個人資料，給予電信業者透過基地台進行定位。

疾管署強調，我國運用科技措施防範疫情，在傳染病防治法、個人資料保護法等法規授權下，以維護國民健康；然在採取科技防疫措施時，為確保民眾個資獲得充分保護，及減少對個人自由之干涉，在符合比例原則下，遵循最小侵害原則、合目的性原則、衡平原則等三大法則下，規劃施行相關防疫措施，期望能在個人隱私與防疫工作雙重利益取得最佳平衡。

ET快訊
江蕙封麥9年罕見喊話張學友：想再跟你合唱
救護車拚命叭！小客車一直擋　阿嬤駕駛現身：我當時很緊張
快訊／陸准飛新疆空域　華航長榮：已取得許可
獨／孫安佐在普吉島被警帶走3次　狄鶯從醫院把他領回
獨／身高沒160被迫退訓！正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員
快訊／孫安佐呼麻露下體首發聲！
高職女遭霸凌離世！盧秀燕自曝「進職場被霸凌」：不會這樣算了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

12星座一週運勢！天蠍閃閃發光　天秤忙碌

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台　

睽違4年！基隆海上龍舟競賽慶端午　副市長邱佩琳點睛開光祈福

是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

12星座一週運勢！天蠍閃閃發光　天秤忙碌

被王義川監控爭議掃到！疾管署急澄清：「疫情細胞簡訊」個資已刪

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」！網笑：感謝黃仁勳

不用怕失業！「職場運超旺」TOP5生肖　升官加薪樣樣來

高雄女神安芝儇來了！明登愛河龍舟前哨戰　現身開幕演出應援

台青走進全球最大茶海　「哇」出聲嘆非常浪漫

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

《九龍城寨》王九來了！伍允龍被認成郭富城　笑談粉絲「沒劉俊謙多」

艾瑞絲成功甩肉3公斤！　被媽嫌胖曝理想體重：繼續努力

治療師變狼！患者車禍手受傷「他摸乳頭」復健　女報案崩潰搥牆

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

肌膚質感再提升！夏季5款面膜推薦　一敷修護超有感

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

曾頌恩腿傷OK　平野惠一笑：恢復能力超強

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

真理褲長腿妹鑽出後車廂　後方駕駛看傻：偷情膩？

生活熱門新聞

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雨彈開轟！北北基14縣市大雨特報　下到入夜

2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

20萬遊瑞士「司機連人帶車被抓走」　台團慘丟包！

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

超哥揭祕監獄美食　創意料理蹦粥獲讚

女友帶8家人蹭吃喜酒　他氣炸分手

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／「馬力斯」輕颱生成了！最新路徑出爐　明後天轟豪雨

快訊／國家警報響了！大雷雨轟2地　暴雨警戒區出爐

快訊／23:52花蓮近海規模5地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

開放2天打掉2萬劑！公費肺鏈疫苗短期擴大　疾管署估下周打完

開放2天打掉2萬劑！公費肺鏈疫苗短期擴大　疾管署估下周打完

疾病管制署本周二（28日）宣布短期擴大23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）公費對象給50~64歲民眾，短短兩天就有2萬多人接種，部分縣市庫存已經快打完。疾管署副署長曾淑慧表示，下周一將再配送5萬多劑疫苗給各縣市衛生局，以目前接種情況，推估下周就會使用完畢，結束這波短期擴大公費施打。

肺鏈疫苗短期擴大！北市2天湧入4千人搶打

肺鏈疫苗短期擴大！北市2天湧入4千人搶打

王義川果然憨川！　游淑慧點一關鍵：他知道資料中「誰是誰」

王義川果然憨川！　游淑慧點一關鍵：他知道資料中「誰是誰」

高雄演唱會也做人流分析　陳其邁回應

高雄演唱會也做人流分析　陳其邁回應

王義川爆「定位分析群眾」　北檢分案調查

王義川爆「定位分析群眾」　北檢分案調查

關鍵字：

疫情防疫監控措施手機定位疾管署新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面