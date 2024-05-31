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北市2天4千人搶打！公費肺鏈疫苗擴大50歲↑　剩16家院所還有庫存

▲▼長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）。（圖／記者洪巧藍攝）

▲長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署本周二（28日）下午宣布即起短期擴大「50-64歲民眾」公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，北市衛生局今（31）日表示，過去2天下來已經超過4000人接種，打氣相當踴躍，目前北市有庫存10劑以上醫療院所僅16家，疫苗約數百劑，預估今日會用完；除等待中央後續配送，北市也加碼釋出自購疫苗3500劑給設籍北市的民眾，下周一起集中在北市聯醫施打。

國內去年10月起擴大對65歲以上民衆公費提供2種肺炎鏈球菌疫苗，分別是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，但打氣不高，為使疫苗有效運用，疾管署28日宣布，即起短期開放50-64歲民眾[1974年(含)以前出生]公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，民眾可省去自費每劑約2000元的費用；庫存則約有10萬劑。

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短期擴大23價肺鏈疫苗在北市接種情況相當踴躍，北市衛生局疾管科科長張美惠表示，從28日下午開放以來，截至30日下午6時已接種逾4,000劑，尚有庫存10劑以上醫療院所僅16家，預估5月31日即將用罄。目前北市疫苗庫存約幾百劑，中央預計下周再供貨，由於時程不確定，可能會有短暫無法提供接種情形。

張美惠指出，考量民眾接種踴躍及配合中央專案擴大疫苗接種政策，北市加碼原自購3,500劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供設籍台北市50-64歲市民接種，自6月3日（星期一）起將集中於台北市立聯合醫院各院區及十二區院外門診部施打，至疫苗用罄為止。衛生局也呼籲，原受補助之63-64歲台北市民請儘速接種，以免向隅。

▲▼中央專案50至64歲公費23價肺炎鏈球菌疫苗，北市醫療院所名冊【庫存10劑(含)以上】。（圖／北市衛生局提供）

▲公費23價肺炎鏈球菌疫苗，北市醫療院所名冊【庫存10劑(含)以上】。（圖／北市衛生局提供）※點圖放大

為利民眾洽醫療院所接種，6月3日起北市衛生局將於周一至周五下午6點於官網更新尚有疫苗庫存醫療院所名單，提供民眾參考。專案提供50-64歲民眾接種公費PPV23原則如下：

一、 從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，公費提供1劑PPV23。

二、 曾僅接種PCV13/15者，與前1劑PCV13/15間隔至少1年（高風險對象間隔至少8周），公費提供1劑PPV23。

三、 侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象現階段建議優先自費接種PCV13/15，間隔滿8周以上再接種PPV23。

北市衛生局提醒，民眾前往接種疫苗請記得攜帶身分證及健保卡並先行致電確認醫療院所疫苗庫存情形

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