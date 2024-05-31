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美乳牛禽流感爆第3起牛傳人！　台大醫分析出現1特徵：病毒進步中

▲卡達打算從德國空運4000頭乳牛來維持自己的市場需求。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國近期爆發乳牛感染禽流感疫情。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

美國近期爆發乳牛感染禽流感疫情，而最新資訊顯示，該國出現第3起人類感染病例，且是首例有「呼吸道症狀」個案。感染科權威、台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民今（31）日受訪表示，出現類流感症狀顯示這個病毒在進步當中，也可能對人類越來越適應，雖然現階段還屬於牛傳人，一旦演變為「有效率的人傳人」那就麻煩了。

外電報導指出，美國乳牛禽流感疫情出現第3起通報人類感染病例，為密西根州一名農場工人。美國疾病管制暨預防中心（CDC）聲明指出，前2個病例只有結膜炎等輕微症狀，最新病患通報「更典型跟感染流感病毒相關的急性呼吸道疾病症狀」，這還是首例。不過聲明中也強調，這3起病例都屬於牛傳人，而不是會讓各界更擔心的人傳人。

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黃立民受訪表示，目前最擔心的是這個禽流感病毒適應哺乳類，如果乳牛變成中間宿主，讓病毒突變，就會越來越適應哺乳類，而人類感染個案出現類流感症狀，正說明「這個病毒在進步當中」，可能對人類會越來越適應。

黃立民指出，目前病毒還屬於牛傳人，還沒有看到人傳人的情況，「現在還不會出現流行」但後續一定要持續觀察，一般情況可能是先演變為有限度人傳人，最怕則是變成有效率人傳人，那就麻煩了。黃立民也提到，如果禽流感傳人發生在年長者、免疫不好者，通常死亡率會很高。

▲▼台大醫院兒童感染科黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民。（圖／記者洪巧藍攝）

雖然目前疫情出現在美國，黃立民認為，台灣也應該要提高警覺進行監測，不僅僅在家禽，現在包含家畜、養牛場等地方也要監測禽流感。

疾病管制署日前為此召開專家會議，會中建議，目前國內雖無出現此疫情，但仍呼籲民眾切勿飲用未經殺菌處理的生乳，食藥署則表示國內市售鮮乳皆有殺菌製程。此外亦也建議農業部進行牛隻H5N1疫情監測，倘發現牛隻H5N1疫情即透過現行農衛雙方禽流感疫情交換機制，提供疫情資訊予衛生單位對接觸者進行主動健康追蹤。

疾管署已預先規劃當國內乳牛等哺乳動物感染禽流感疫情發生時，啟動新型A型流感通報條件修訂，以及預擬疫情發生時畜牧場工作人員個人防護裝備穿戴建議等措施，以降低疫情對產業與食品安全可能造成之衝擊，並確保民眾健康。

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