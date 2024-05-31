開放2天打掉2萬劑！公費肺鏈疫苗短期擴大　疾管署估下周打完

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署本周二（28日）宣布短期擴大23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）公費對象給50到64歲民眾，短短兩天就有2萬多人接種，部分縣市庫存已經快打完。疾管署副署長曾淑慧表示，下周一將再配送5萬多劑疫苗給各縣市衛生局，以目前接種情況，推估下周就會使用完畢，結束這波短期擴大公費施打。

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▲長者肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

國內去年10月起擴大對65歲以上民眾公費提供2種肺炎鏈球菌疫苗，分別是13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗(PPV23)，但打氣不高。為使疫苗有效運用，疾管署28日宣布短期開放50到64歲民眾（1974年以前出生）公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗，民眾可省去自費每劑約2000元的費用。

短期擴大23價肺鏈疫苗接種對象，民眾施打情況相當踴躍。根據疾管署統計，各縣市首波配貨2.5萬劑，從28日下午到30日為止已經接種2萬多劑，部分縣市已經用罄。曾淑慧表示，由於還要保留1萬到2萬劑給原65歲以上公費對象，中央準備短期擴大使用疫苗還有約5萬多劑，下周一會撥配至各縣市衛生局，以目前接種情況，下周應該就會使用完畢。

▲公費肺炎鏈球菌疫苗擴大接種。（圖／疫管署提供）