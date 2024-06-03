黃仁勳「數位孿生」更精準掌握颱風　氣象署曝與NVIDIA合作

▲輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表演講，展示Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2日）晚在台大體育館演講，展示Earth-2數位孿生模型，未來中央氣象署透過AI運算，更準確預測台灣天氣變化。氣象署副署長呂國臣今表示，氣象署今年已跟NVIDIA簽署MOU（合作備忘錄），對未來極端天氣期盼能夠更精準掌握，包括掌握颱風中心、路徑，甚至小區域預報等。

呂國臣說，氣象署有建構高速電腦，因此這幾年跟NVIDIA都有密切交流，一般傳統AI模型是25公里解析度，輝達AI模型是2公里解析度，解析度增加12.5倍，氣象署還沒有這麼高的解析度，但台灣颱風多，地形又複雜，要有高解析度模型才能運算。

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呂國臣表示，氣象署提供高精密度資料給NVIDIA，由NVIDIA工程師與AI模型去訓練學習，從去年到今年有滿大進展，更精確模擬出颱風路徑與結構，對中心與風力掌握得更好，在天氣預報技術發展有很大幫助。

▲氣象署副署長呂國臣 。（圖／記者賴文萱攝）

他舉例，透過 AI 模擬降雨抵達時間、預估影響時間、風力情況等，對可能登陸的颱風地點預估也會更準確，期盼「數位孿生模型」未來提供客製化的天氣服務，像是民眾想知道哪個地方幾點會下雨，或是農作氣候預防，廣泛運用在各行各業。

呂國臣表示，「數位孿生模型」主要針對氣候變遷，模擬不同情境，面對將來有更極端天氣的變化，如何趨吉避凶就必須掌握環境的變化，如果掌握不清楚強風、暴雨有危險。

呂國臣提到，氣象署今年跟NVIDIA簽署MOU，畢竟國際科技大廠的技術跟設備比較先進，3、4月已接到通知，氣象署正在運用AI資料做測試，還需要一段時間驗證校正，應用在台灣天氣預報，氣象署跟NVIDIA合作會越來越緊密。