明起陣雨襲各地！端午連假濕悶　「降雨熱區」曝

▲明起水氣逐漸增加，全台各地易有不定時短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣轉變，中央氣象署預報員陳姵安指出，明天水氣逐漸增加，台灣各地容易有不定時的短暫陣雨，周六到下周一端午連假期間，水氣從南往北吹，主要降雨集中在南部跟東南部地區，屬於比較溼熱的天氣型態，並留意午後短暫雷陣雨。

她說，明天水氣會逐漸增加，台灣降雨型態變成各地容易有不定時短暫陣雨，尤其午後留意山區比較強的降雨發生機率。周三至周五華南雲雨區影響，西半部降雨區域明顯增加。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於端午連假天氣，陳姵安指出，周六至下周一轉為偏南風天氣型態，水氣從南往北吹到台灣，降雨主要在南部跟東南部地區，不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區則是多雲，午後留意局部短暫雷陣雨。但屬於後期預報，中部以北白天是否有降雨還要觀察。

溫度方面，陳姵安表示，明天清晨偏涼，北部、東半部20至22度，中南部23至25度，白天轉為偏東風，北部、東半部回升為27至28度，中南部維持30至31度。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周三各地普遍低溫23至25度，高溫北部28度、中南部30至31度，周五轉為偏東南風、到周六偏南風，因此高溫再往上一度，屬於比較悶熱的天氣。目前並無觀察到熱帶系統發展，預報模式也沒看見。