關愛不間斷　台電雲林營業處「電記在心」急難救助金送暖

▲台電雲林區處處長龔良智會同古坑鄉長林慧如及西平村長陳志賢，前往個案家中慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣電力公司雲林區營業處秉持「敦親睦鄰，電記在心」的精神，昨（3）日端午前特別展開了第二次急難救助金發放活動，為急需幫助的家庭送去溫暖和關懷， 活動的受助對象包括古坑鄉的黃先生和崙背鄉的李女士，以及其他急需幫助的家庭。

台灣電力公司說明，原為家庭經濟支柱的黃先生因多年前突然中風導致重度肢體障礙無法工作，家中經濟頓時陷入困頓，僅靠妻子工作的微薄收入扶養一家七口；李女士的家庭狀況同樣令人心酸，李女士今年已經90歲高齡，現僅與一位患有失智症的兒子相依為命，兩人無任何收入來源，全靠社會救助和鄰里的幫助來維持生活。

台電雲林區營業處處長龔良智表示，希望透過急難救助金的發放能為這些家庭提供實質的幫助，讓他們在這個傳統佳節中感受到來自社會的溫暖。龔良智強調，敦親睦鄰是我們的傳統美德，「電」記在心則是台電對社會責任的承諾。我們希望通過這些小小的舉動，讓更多需要幫助的人感受到社會的溫暖與關愛。

▲台電雲林區處處長龔良智會同李日有代表，前往個案家中慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）