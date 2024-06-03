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迎端午！　桃園市政顧問彭柏霖送粽和物資關懷獨老

▲桃園市政顧問彭柏霖送粽和物資關懷獨老

▲桃園市政顧問彭柏霖送粽和物資關懷獨老。（圖／彭柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

相揪好友一起做公益，讓愛與關懷加值！桃園市政顧問、也是國際獅子會300B5區行銷長彭柏霖，於3日端午節前夕，和其服務團隊成員，攜帶肉粽、衛生紙、雨傘、麵、罐頭等應景食物和生活物資，探訪平鎮區內約20名獨居老人，盼拋磚引玉能號召更多人響應關懷弱勢。

彭柏霖說，29歲那年，他開始投入平鎮區地方公益，包括探訪獨居老人、關懷街友、與各里長、衛生所、社會局配合平鎮在地的大小公益活動、只要有低收入戶、家庭有狀況、喪事等都有關懷，迄今42歲持續13年不缺席。

▲桃園市政顧問彭柏霖送粽和物資關懷獨老

這些年，他陸續進行的各種公益活動，也獲得好友們支持，只要年節前夕，友人即會主動詢問「我們今年的關懷活動，需要那些物資？多少經費？」大家出錢、出力、出時間，共同認為有能力為社會付出，是一件快樂的事。

今天他們一行人到平鎮區探訪獨老，王爺爺和李奶奶看到彭柏霖等人前來送關懷物資，馬上打招呼說「你們又來看我啦！看到你們好開心，希望你們每年都能來看看我！」大家也分享長輩們愉快的心情，氣氛和諧。

彭柏霖說，近年來，隨著台灣社會高齡化，喪偶或未和兒女同住的獨居老人，已有增加趨勢，對於經濟弱勢加上無依無靠的獨老，除了意外發生，無人及時給予幫忙，更有對基本溫飽、居住環境安全整潔、以及社會關懷互動等的需求。

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