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端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

▲▼ 端午將至，新北泰山區舉行愛心活動 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 端午將至，新北泰山區舉行愛心活動 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

端午節即將到來，新北市泰山區里辦公處於佳節前夕，陸續舉辦關懷長者、弱勢家庭及環保宣導活動。現場邀請當地學校社團進行藝文展演，並舉辦包粽子活動，將色香味美的粽子贈送給區內的獨居長者和弱勢家庭，讓他們感受節日氣氛與社會溫暖。同時，三重郵局及泰山社團單位在端午前夕，捐贈物資箱給社區關懷據點，豐富共餐據點資源，提升長者的照顧質量。

泰山區各里辦公處及社區在端午佳節前夕，特別舉辦送暖及獨老、弱勢關懷活動。活動中，除了包粽子，還讓泰山區居民、弱勢家庭及獨居老人以發票兌換粽子，響應環保政策。這些活動不僅促進了民間情感交流，還傳遞了社區互助、關懷、知福、惜福和敬老的理念，讓獨居長者和弱勢家庭在端午節期間也能感受到節日的溫馨。

在泰山區的五月粽香活動中，各里辦公處結合泰山衛生所、學校、社區協會、社團及民間企業，提供健康照護服務，如免費量血壓、健康操等，並安排精彩的藝文表演。這些活動不僅增強了社區民眾的身心健康，也促進了鄰里凝聚力，推動社區的全面發展，使泰山成為共生、共享、共融、共樂的好地方。

泰山區長鄭淑敏表示，福興、福泰、全興及義仁等里辦公處在佳節前舉辦了端節送暖、龍飛鳳舞愛心端午關懷等活動，針對里內中低收入戶、弱勢家庭及獨居老人提供免費粽子，透過齊心協力，讓大家共渡端午佳節。

鄭淑敏還提到，泰山區社區關懷據點及里辦公處長期致力於為長者提供關懷和支持，通過共餐活動等形式，不僅改善了長者的營養狀況，也增進了社區及鄰里的凝聚力。適逢端午佳節前夕，三重郵局及泰山眾能協會在五月粽香期間陸續送愛到社區據點，捐贈60份物資箱及美味粽子，進行獨老關懷、送物資箱等活動。這些愛心公益行動共同打造了一個幸福宜居的城市。

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