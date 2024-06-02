愛河龍舟嘉年華！48位正妹啦啦隊員3天輪番「飄香」拚人氣

記者吳奕靖／高雄報導

2024年的高雄愛河端午國際龍舟嘉年華將於6月8日至10日盛大開幕，全台最強的6支啦啦隊將齊聚高雄，共計48位活力四射的女孩，為龍舟比賽加油打氣。現場還將舉行趣味滿滿的啦啦隊龍舟賽和球迷見面會，讓現場氣氛更為熱絡。

▲愛河龍舟嘉年華將會有48位啦啦隊員輪番上陣。（圖／高雄市政府提供）

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高雄市政府於5月31日晚間在社群網站上釋出了愛河龍舟賽的啦啦隊預告片。預告片中，由台鋼雄鷹Wing Stars的安芝儇、全家海神Aqua Mermaids的Kiki、富邦Angels的秀秀子、Jessy、奶昔、台啤雲豹所屬電豹女Leopard-Girls的小楓、笑笑、草莓、安汝以及來自Luxy Girls的Vian夏芝、Ollie林倢等4隊共11位啦啦隊員領銜，以舞蹈和應援動作聲援龍舟賽。

▲愛河龍舟嘉年華代言人安芝儇 。（圖／高雄市政府提供）

龍舟嘉年華期間，啦啦隊女孩們將會在愛河畔展開一系列的活動。每天下午3點至3點半，都會有專門為龍舟參賽選手加油的啦啦隊應援活動。6月8日將有富邦Angels、Luxy Girls的精彩演出，6月9日則由富邦Angels、味全龍小龍女、電豹女上場，6月10日則有高雄在地的Wing Stars、Aqua Mermaids以及電豹女為國際友誼賽及決賽進行應援。

全台唯一的啦啦隊趣味龍舟競賽將於6月8日與9日舉行，兩天分別由富邦Angels、Luxy Girls對抗，小龍女、電豹女較勁，隊員們將親自登上龍舟，在愛河水面一較高下。同時，6月9日還有球迷見面會，讓民眾能夠近距離和啦啦隊女孩互動度端午。

▲愛河龍舟嘉年華啦啦隊應援時間表 。（圖／高雄市政府提供）

2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華除了邀請全台啦啦隊共同應援外，還有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，時隔4年的夜間龍舟也重磅回歸。此外周邊還有親子消暑氣墊以及親子劇團演出，讓全家大小都能享受到節日的歡樂氣氛。

高雄市長陳其邁熱情邀請全體市民在端午連假期間，一同前往高雄愛河觀賞龍舟比賽，並近距離感受啦啦隊的活力與熱情。相關活動資訊可上高雄市政府運動發展局臉書粉絲專頁及愛河端午龍舟賽官網查詢。