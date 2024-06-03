17縣市缺額達2600億元！　審財劃法藍委羅明才要缺錢縣市舉手　

▲國民黨立委羅明才 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院財政委員會今（3日）審查《財政收支劃分法修正草案》，藍白立委連番質詢財政部長莊翠雲。過程中，國民黨立委羅明才邀請列席的22縣市財政代表「有缺錢的請舉手」，結果22縣市有17縣市舉手並上台發言，表達財政方面的困境，合計缺額2600億元。羅明才喊話，拖了25年不做，連前總統蔡英文、總統賴清德都說過要處理，為何現在不放下政黨立場，站在為民思考的立場去完成呢？

藍白近日聯手推動《財政收支劃分法修正草案》，莊翠雲表示，已擬訂初步修法方向，但與地方政府在相關分配指標差距大，還在凝聚共識，財劃法修正草案的提出目前「沒有時間表」。

羅明才發言時表示，今天22縣市財政相關部門代表都在場，他直接用舉手方式詢問，他先問「不缺錢的請舉手」，結果無一縣市舉手，讓他向莊翠雲喊話，大家都缺錢，每個地方都嗷嗷待哺。

羅明才再問，目前覺得財政狀況快窒息，「有缺錢的請舉手」。結果22縣市中有17縣市舉手並上台發言，表達財政方面的困境，最後合計缺額達2600億元。

六都中分別為，台北市200億元、新北市600億元、桃園市500億元、台中市300億元、台南市50億元到60億元。未舉手的縣市僅民進黨執政的高雄市。

六都外分別為，新竹縣100億元、新竹市100億元、南投縣50億元、宜蘭縣140億元、花蓮縣100億元、金門縣20億元、雲林縣100億元、苗栗100億元、嘉義市100億元、基隆市90億元到100億元、澎湖縣25億元、連江縣5億。未舉手的縣市嘉義縣、台東縣、屏東縣和彰化縣，其中嘉義與屏東分別是民進黨執政縣市。

最後，羅明才強調，前瞻計畫8000多億都能通過，其實少花一點，分配給地方政府就有錢了，拖了25年卻不做，就連前總統蔡英文、總統賴清德、前行政院長蘇貞昌都說過要處理，為何現在不放下政黨立場，站在為民思考的立場去完成呢？

▼17縣市財政缺額。（圖／記者郭運興製表）