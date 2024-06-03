揭賴清德喊修《財劃法》非過不可　藍委：別讓地方首長半夜驚醒

▲賴清德也曾挺《財劃法》修法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院本週將開始審查《財政收支劃分法修正草案》，並召開公聽會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，目前共有10個版本之間看法相當分歧，可以長期討論，不宜為快而快，也不宜為了政治目的讓地方包圍中央。藍委許宇甄今（3日）則說，請賴清德總統要拿出「非過不可的決心」，《財政收支劃分法》修法今年一定要通過，不要讓縣市首長的米缸繼續空著，也不要讓縣市首長在編預算時徹夜難眠，半夜驚醒。

許宇甄表示，《財政收支劃分法》已超過25年未修正，財政為庶政之母，地方政府缺乏健全的財政作為後盾，導致一切施政作為無法展開，為了建設地方，需要仰賴中央的鼻息，關係好就給多一點，關係差就依公式分配，給多給少都要看行政院長的心情。這種作法，不利於地方政府規劃建設，導致窮縣因此愈窮，人口外流越來越嚴重。

許宇甄指出，《財劃法》長年沒修正，地方首長早就叫苦連天，就連前台南市長賴清德都曾說，「人口持續往北、中部集中，沒有達成中央政府當時所強調的為了城鄉平衡的目標，造成這個現象的主要成因，是升格只作一半，升格後相關的配套法案，包括財政收支劃分法、公債法並沒有隨同通過。」賴清德市長還跟當時的行政院長陳冲喊話，「要拿出非過不可的決心」！

許宇甄再指出，時任民進黨主席蘇貞昌也說，民進黨主張建立中央與地方財政平等協商機制、擴大財源將餅做大、兼顧城鄉差距與區域發展。他還說縣市首長有一個辛苦是很多人不能瞭解，就是在編預算的時候，那種編不出來的痛苦，「好像媽媽看著孩子嗷嗷待哺，米缸卻是空著的心情」。當年他在編預算的時候常常是徹夜難眠，半夜醒過來是全身冷汗。

許宇甄認為，《財劃法》修法一年拖過一年，拖了25年都未完成，是行政部門怠惰因循，為了讓地方政府有充足財源建設地方，《財劃法》修法今年底前一定要完成三讀。

許宇甄強調，這次《財劃法》修法一定要多照顧農業縣，民國104年12月《國土計畫法》立法通過後，為確保國人糧食安全，規劃全國宜維護農地面積須守住81萬公頃，這些土地不僅是生產糧食的基礎，更是維護食物安全的重要保障，未來這些被劃為宜維護農地不能隨意變更使用，但受規範的縣市卻未獲得合理補償，損害農民權益甚鉅，也連帶影響農業縣市的發展，政府應該給予農業縣多一點照顧，達成城鄉均衡目標。