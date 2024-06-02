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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

牽動5000億預算分配！藍綠再戰《財劃法》　王鴻薇嗆中央別抗拒

▲國民黨立委王鴻薇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會5日將排定《財政收支劃分法》修正草案聽會，主張中央應釋出15％稅收、約5000至6000億元給地方縣市。藍委王鴻薇今（2日）表示，財劃法已經長達四分之一的世紀都沒有修正，使得中央集權又集「錢」，之後不只會召開公聽會，邀請各縣市首長、財政局長表達意見，喊話中央「不要再繼續抗拒」。

藍白聯手在立法院推動國會改革法案三讀修正通過，第二戰鎖定財政收支劃分法發動攻勢，藍白執政16縣市共同研議修正建議，將由國民黨立院黨團提案修法，要求中央釋出百分之十五稅收、約5133億元給地方縣市，藍白聯手「地方包圍中央」要錢。立法院財委會周三舉行財劃法修正第一次初步審查會議及公聽會，將邀地方首長出席說明。

王鴻薇對此指出，財劃法已經長達四分之一的世紀都沒有修正，使得中央集權又集「錢」，所以現在各縣市，甚至包含台南市、高雄市，都希望能夠推動財劃法修正，國民黨現在已經整合出一個版本，包含國民黨執政縣市，以及苗栗市、民眾黨執政的新竹市，都有高度共識的一個版本，另外民眾黨也有版本。

王鴻薇強調，國民黨會尋求跟民眾黨一起合作推動修法，不要讓中央繼續集「錢」下去，讓所有縣市只能嗷嗷待哺，在這個禮拜，財委會已列入修法，而且要召開公聽會，所有該走的程序一定都會走完，大家會充分討論，公聽會也會邀請各縣市首長、財政局長，一起來表達他們的意見。

王鴻薇說也向中央喊話，「請不要再繼續抗拒」，因為長達25年沒有修法，這樣子的修法事實上真的是理所當然的事。
 

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