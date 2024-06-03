柯建銘：修《財劃法》前先開公聽會　民進黨團暫不提對案

▲民進黨團總召柯建銘（右）參與黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對《財政收支劃分法》修法議題，民進黨立院黨團總召柯建銘今（3日）重申，《財劃法》修正沒有藍綠，只有個別選區爭取個人利益，高度困難，民進黨團主張先開公聽會，多開幾次了解六都與非六都的意見。他說，「民進黨團不會提案，要把話講清楚，沒有溝通好以前，提案是徒增困擾而已」。

柯建銘今天上午在黨團記者會應詢表示，他進來立法院30年，沒有看到《財劃法》修法成功過。他回顧2002年，當時行政院長游錫堃針對《財劃法》提覆議案，還在過年時拚命拉票，當時為什麼造成這麼大的衝突，是因為該法針對統籌分配稅款做了很大的調整，台北市、高雄市提高，其他都降低，使各縣市都跳起來，造成極大的不公平。

柯建銘直言，《財劃法》修正困難度在於，《財劃法》修正沒有藍綠，只有個別選區爭取個人利益，自己當然會為新竹市爭取多一點，民進黨立委吳思瑤爭取台北市，「各有立場，這很難修的」。

柯建銘說，2008年前總統馬英九任內又提出《財劃法》修正案，當時擔任黨主席的蔡英文在中央黨部找各地財政局長、學者專家討論，提出民進黨版本對案，當時擔任財委會召委的是時任國民黨立委費鴻泰，因為爭議太大，問時任政院秘書長林益世態度怎麼樣，林益世才坦白說，《財劃法》在馬英九眼中已經沒有了，馬也知道這太困難了，無疾而終。

柯建銘續指，今天歷史走回這一刻，國民黨和民眾黨的態度很重要，《財劃法》非常複雜，要考慮到很多，包括人口數、面積、城鄉發展等。他說，今天捲土重來，就是藍白又是要破壞執政；該法也是對民眾黨主席柯文哲的考驗，柯文哲當過台北市長，而要選總統要站在國家高度，請大家回顧整段歷史，大家坐下來好好談。

至於民進黨團是否會提《財劃法》對案？柯建銘表示，有關《財劃法》，民進黨團主張再多開幾次公聽會，尤其每個縣市財政局長都要來，因為六都和非六都的意見一定不一樣，多開幾次，好好談，學長專家也要好好談；過去民進黨執政時，行政院也在覆議後提出《財劃法》修正草案，幾屆以來都是無疾而終，「民進黨團不會提案，要把話講清楚，沒有溝通好以前，提案是徒增困擾而已」。