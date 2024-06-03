賴清德曾嗆廢考監院　蔡育輝、林燕祝：請趕快兌現

▲台南市議員蔡育輝、林燕祝指出，賴清德曾嗆廢監察院和考試院，請賴清德總統趕緊兌現，在立法院成立『修憲委員會』，讓修憲一次到位，改內閣制。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

少數總統上任，對立更嚴重？台南市議員蔡育輝、林燕祝3日指出，總統賴清德一上任就搞對立、街頭抗議、罷免立委，更大談台獨，現國會改革已三讀，也到終結有權無責總統制，政治亂象時刻，且賴清德曾嗆廢監察院和考試院，請賴清德總統趕緊兌現，在立法院成立『修憲委員會』，讓修憲一次到位，改內閣制！

蔡育輝指出，全球的政治制度以總統制和內閣制為主，但二戰後，成熟的民主國家大都採內閣制，總統都是虛位，中華民國的憲政制度是國父孫中山先生創立的五權憲法，但國民大會早已在修憲時憲法增修條文中廢除，既然國民大會都可廢，為何五權憲政體制不可改？

蔡育輝表示，中華民國的總統制，讓總統有權無責，政治責任全由內閣扛，國民黨執政時，馬英九監察院長還重用民進黨張溫鷹，中選會委員用黃石城，哪像民進黨一手包，利用執政剷除異己，賴清德嘴上說會遵循小英路線，結果就職演說互不隸屬說，根本就是要台灣獨立，總統成為不遵守民主法治的亂源，置台灣百姓安危不顧，一上任就想著下一屆總統選舉，拉攏台獨選票。

蔡育輝強調，憲政改革是為了國家長治久安，不是為了某一黨的政治利益，基層的聲音都贊成修憲從五權改為三權分立，廢除監察院和考試院，為了人民百姓，為了國家經濟發展，為了後代子孫，是終結總統制有權無責的時刻，把監察權歸立法院，把考試權歸行政院。

林燕祝則表示，國會改革案已經三讀通過，修憲勢在必行，過去賴清德當台南市長時，因為不進議會被監察院彈劾，當時賴清德就嗆要廢監察院，去年競選總統時，11月15日出席媒體舉辦的跨世代論壇，向青年說明政策理念時，賴清德主動提到支持立法院成立『修憲委員會』，未來目標就是廢除考試院、監察院。

林燕祝指出，賴清德當年時說得很好聽，說人民當家作主的具體實現，就是人權受到保障，由於憲法是人權的保障書，所以支持在立法院成立『修憲委員會』，建立三權的憲政體制，把監察院跟考試院給予廢除。

林燕祝和蔡育輝聯袂跟賴清德總統喊話，賴清德當選總統了，就應該趕快兌現競選支票，當時跟青年人喊話，支持立法院儘快成立『修憲委員會』，那麼，請將送到立法院的考試委員名單趕快收回去，讓唯賴清德命是從的民進黨立委，全力推動修憲，不要選前騙票，選後跳票，讓人民瞧不起。