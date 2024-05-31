上課偷摸私密處！小學生目睹男師教室猥褻女同學　受害者多達8女

▲小學男老師被控性侵害至少8名女學生。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國馬里蘭州44歲小學老師施萊格爾(Matthew Schlegel)被控在教室中，性侵犯多名小學三年級女學生，目前出面指控他的受害者至少8人，這些受害者講述了她們在教室桌子下或在其他同學面前遭到猥褻的經驗。

在安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel)當地小學Severna Park Elementary School任職的施萊格爾，被控2022年8月至2024年3月期間，對現任學生與之前曾教導過的多名女學生伸出魔爪。

Matthew Schlegel, a former Anne Arundel County elementary school teacher accused of sexually assaulting multiple students, has been denied bail ahead of his trial, a judge ruled on Tuesday. https://t.co/ePR4VHR76G — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) May 29, 2024

根據起訴文件，有8名受害女學生告訴警方，施萊格爾會在課堂上觸摸她們的私密處，一名受害女學生表示，施萊格爾會蹲在她的座位旁，把手放在她腿上。多名學生也指稱，上課時看過施萊格爾要求受害女學生坐他身上。

施萊格爾3月接受司法調查後，已經被任職學校開除，一共被控36項罪名，包含7項二級攻擊罪與14項未成年者性虐待罪，然而在28日的保釋聽證會上，仍有十幾名力挺施萊格爾的親友到場為他聲援。身為二寶爸的施萊格爾最後仍被法官下令收押、不得保釋，6月12日將再次出庭應訊。

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