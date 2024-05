上課偷摸私密處！小學生目睹男師教室猥褻女同學　受害者多達8女

▲小學男老師被控性侵害至少8名女學生。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國馬里蘭州44歲小學老師施萊格爾(Matthew Schlegel)被控在教室中,性侵犯多名小學三年級女學生,目前出面指控他的受害者至少8人,這些受害者講述了她們在教室桌子下或在其他同學面前遭到猥褻的經驗。

在安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel)當地小學Severna Park Elementary School任職的施萊格爾,被控2022年8月至2024年3月期間,對現任學生與之前曾教導過的多名女學生伸出魔爪。

Matthew Schlegel, a former Anne Arundel County elementary school teacher accused of sexually assaulting multiple students, has been denied bail ahead of his trial, a judge ruled on Tuesday. https://t.co/ePR4VHR76G