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大陸 大陸焦點 特派現場

陸假道士性侵2留守女童　害人懷孕「重判8年」被質疑太輕

▲桃園市湯姓男子於2019年4月間4次陪同學妹就醫借宿其住處時，趁其服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲男子假扮道士性侵，還導致女童懷孕。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名男子假扮道士謊稱可協助畫符消災，分別將兩名不到14歲的留守女童騙回家性侵，並導致其中一人懷孕流產。案件近日被大陸媒體報導，網友發現男子被「從重」判刑8年之後相當不滿，質疑判得太輕。

根據《法治日報》報導，男子2021年3月至4月期間，透過在短影音平台上直播的方式，認識了一名留守女童，並在聊天過程中得知了女童的生辰八字，稱女童的八字與家人不和。

男子接著又告訴女童，他可以透過畫符的方式幫女童消災，接著把女童接到家中猥褻，並三次發生性關係，導致女童懷孕流產。

2021年4月，男子又用同樣的方式認識了另一名留守女童，同樣在得知對方的生辰八字後，謊稱自己會畫符消災，將對方接到家中猥褻。

案發之後，大陸的司法機關認為，男子透過網路虛擬世界，編造出「道士」身份，以算命、施法消災等手段哄騙涉世未深的未成年女童，繼而性侵猥褻，給被害人心理造成了難以抹去的陰影。

報導中提到，被侵害的兩名幼女都是農村的留守兒童，更容易受到侵害，男子對她們下手，後果更加嚴重，應依法「從重」處罰；最終，男子被法院判刑8年。

案件報導後引起眾多大陸網友的關注，許多人都認為只判8年太輕，留言質疑，「從重了才8年？可悲。」「才8年？88年都不為過。」「這也算從重了？最少也要超過掏鳥吧。」「這處罰有點輕了，應該附加物理閹割。」「他才8年，兩個孩子的陰影是一輩子。」

▼大陸網友質疑判刑太輕。（圖／翻攝微博）

▲▼陸假道士性侵2留守女童　害人懷孕「重判8年」被質疑太輕。（圖／翻攝微博）

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