正妹生日趴吸笑氣遭多人侵犯…驗出2男DNA　他全擔卻獲判無罪

▲台北女子在生日趴酒醉後又吸笑氣，意識不清慘遭侵犯。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子小琪(化名)在酒吧辦生日趴，喝到酒醉後，和眾人坐計程車到朱姓服務生家續攤吸笑氣，吸到不省人事。小琪醒來時發現正遭朱男指侵，因酒醉又睡去，而後因下體疼痛驚醒，發現自己遭朱男等3、4個男人團團圍住侵犯。案發後小琪提告性侵，在下體檢驗出2人的DNA，雖有另1名彭姓服務生跳出來承認和小琪發生關係，但和DNA結果不符，經台北地院審理，判彭男無罪。可上訴。另外朱男則被通緝中，待緝獲後另行審結。

判決指出，小琪上臉書發文，表示她想找辦生日趴的地點，剛好朱、彭兩名臉友都在同一家酒吧工作，就主動聯繫小琪來酒吧辦趴，並講好會提供笑氣助興。當日小琪在酒吧喝了半支洋酒、5到6杯調酒、2杯香檳，已經因飲酒過量嘔吐，到了凌晨5點聚會結束，她又應朱男邀請，和彭男等人前往朱男位在信義區的住處，小琪在住處吸食笑氣後，已意識模糊，慘遭多人侵犯得逞。

小琪控訴，她到朱男家後，只記得坐在地下室沙發上就斷片，醒來看到朱男正在指侵她，她因太醉又睡著，第2次她因下體疼痛驚醒，身上短裙已經不見，身邊有朱、彭等3、4人圍繞著她，「當下我覺得彭男好像有又好像沒有，但當下我確定的是朱男，還有另外兩個人我不確定有沒有，應該說有，但我不知道是誰進入我身體，誰把生殖器放我手上，也不知道是誰把生殖器放在我嘴裡，因為這3件事是同時發生，我不知道誰做了什麼事」，她不斷哭泣掙扎，只記得結束時間是早上10點，她用手機定位地點，請朋友來載她離開，並打電話給彭男的乾姐告知此事，彭男的乾姐便帶她報警處理，並打電話質問彭男。

彭男到案時雖一度供稱，案發當日只有他1人跟小琪發生關係，沒有其他人，是小琪吸完笑氣抱著他喊「好久沒有碰男人了」。而後彭又翻供說，當時他留在酒吧收拾後才前往朱男家，看到朱男和小琪正在吸食笑氣，但他很早就離開了，並沒有和小琪發生性行為。

彭男指出，事後朱男說他和乾姊關係較好，要他全部擔下來，自承和小琪發生關係，說這樣比較好談和解。而他害怕不聽話會被朱男報復，才會說是自己和小琪發生關係。另也有酒吧工讀生證稱，朱男要他把責任都推到彭男身上，還要他做證曾聽到小琪喊說「好爽喔、可以X裡面你為什麼不X裡面」，因朱男在外風評心狠手辣，他也怕不從會出事。

法官認為，小琪對彭男的證述前後不一致，指認彭男侵犯她時所穿的衣著，與實際彭男所穿的不同，且小琪下體雖檢驗出混有2個人的DNA，雖不排除與朱男相符，但卻和彭男的檢體不符，因證據不足，判彭男無罪。可上訴。

另朱男在歷次警詢、偵查中都一致證稱是彭男和小琪發生性行為，但否認自己涉案，經鑑定結果出來才坦承曾和小琪發生性行為，目前被通緝中，待緝獲後另行審結。