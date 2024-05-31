下雨天等車離奇被撞　29歲女「斷腿瞬間彈飛」爆血受困火車下

▲女子離奇被火車撞上。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國紐澤西29歲女子麗莎(Lisa Fitzgerald)下雨天在火車站等車時，離奇被火車撞上，等她發現時整個人已經被困在火車底部，1腿慘被輾斷，她靠著自己的力量爬回月台上，救了自己的性命。

29歲女子麗莎4日在莫里斯敦火車站(Morristown)等待前往紐約市的火車時，莫名被一輛進站火車後面幾節的車廂撞到，等她回過神來時，發現自己受困在火車底下。

母親史塔西(Stacie Weil-Fitzgerald)表示，「這是一場很奇怪的事故，不知道為何…她被困在火車下，腿立即被壓斷了，她說她當時很害怕，很怕自己的頭髮被車輪卡住，她只能繼續待在鐵軌上，等到火車徹底停下後，自己爬出鐵軌、回到月台上」。

史塔西表示，雖然女兒在月台上大聲呼叫求救，可是沒有任何路人理她，直到一名站務人員過來，看到她的情況被嚇壞，因為她的腿斷了、正在流血，幸好後來及時獲得急救人員幫助。

當地消防人員到場後，在火車下找回麗莎的斷腿，由於斷腿已無法接回身體，親友在GoFundMe網站上為她舉辦募款，希望大家能夠提供幫助，目前已順利募得8萬多美元（約台幣200多萬元）。