趁女友午睡強塗高潮液硬上！她崩潰驚醒　渣男判1年10月

▲鄭男將高潮液塗抹在手指上並指侵女友，遭判刑1年10月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名鄭姓男子2022年5月間，趁女友小雅（化名）在租屋處午睡時，竟起色心強行將高潮液塗抹在手指上侵入女友下體性侵得逞，過程中小雅因而驚醒，當下立即踹開鄭男逃離住處，並到醫院驗傷提告。屏東地院審理後，依犯乘機性交罪，判鄭男有期徒刑1年10月，可上訴。

判決指出，2022年5月20日中午，鄭男在租屋處看到女友小雅穿著短褲躺在客廳沙發上午睡，他竟起色心先親吻女友後，又動手撫摸對方胸部及大腿，過程中小雅因遭人撫摸而驚醒，但她因恐懼於是繼續假裝熟睡緊閉雙眼，沒想到鄭男竟想霸王硬上弓，在手指塗上可以增加女性性慾的高潮液後，指侵小雅得逞。

小雅表示，她和鄭男雖是男女朋友，同居在屏東市租屋處，但雙方因故已在案發前1個月分手，她遭侵犯時下體有冰涼濕滑的感覺，後有燥熱感，當下便用力將鄭男踹開，她趁鄭進入房間時，拿起手機就衝出家門，並打電話向友人求救，之後也到醫院驗傷提告。

對此，鄭男則矢口否認犯行，辯稱小雅案發時已睡醒，2人先擁抱、親吻才發生性行為，雙方是合意性交。

法官勘驗雙方簡訊，發現案發後，鄭男曾傳訊向小雅道歉「我以為你是想的」、「是我的錯對不起」、「我真的以為妳也可以」，認定鄭男辯詞是卸責之詞，不足採信。

法官審酌鄭男在性侵過程，經小雅表示拒絕後即停止，其犯罪手段非使用激烈之暴力手段，可見被告尚非良心泯滅、惡性重大之人，依犯乘機性交罪，處有期徒刑1年10月，全案可上訴。