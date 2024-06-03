「野生黃仁勳」現身百元快炒店！網笑：全店人均財富瞬間破億

▲黃仁勳和眾人合照。（圖／翻攝自爆廢1公社，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

黃仁勳上個月26日抵台後，在台北趴趴走、吃美食，所到之處無不造成旋風，許多民眾看到紛紛湧上前合照要簽名。昨（2）晚又有網友曬出黃仁勳到一間百元快炒店用餐的照片，笑說第一次離財神爺這麼近，不少人看到後也說「太親民了吧」、「整間店人均財富破億的一刻」。

原PO在臉書「爆廢1公社」分享和黃仁勳的合照，笑說「第一次這麼近距離靠近財神爺，第一次想幹一票大的！」原來是黃仁勳昨晚到北市松山區長安東路上一間知名快炒店用餐，只見他在店內完全沒有擺出架子，和員工以及其他顧客互動合照，看起來十分親民。

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不少網友看到後表示，「整間店人均財富破億的一刻」、「黃財神爺也是靠自己努力一步一步起來的，別看輕自己好好努力」、「黃仁勳也太親民了吧」、「拿顯卡給他簽名會漲價嗎」、「台灣一半GDP在他身上」、「發財機會來了，機會只有一次」、「趕快印紅布條掛在店門口，順便照片編排後大圖輸出貼店內」、「發財機會來了，機會只有一次」。

黃仁勳來台一舉一動都造成轟動，日前他帶著台積電創辦人張忠謀，以及廣達董事長林百里等人到寧夏夜市「續攤」合影，也同樣讓眾人驚呆，表示「這卡司好驚人」、「老黃真的很喜歡逛夜市」、「不管黃董跟老張點了什麼，都給我來一點」。