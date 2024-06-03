黃仁勳點名17大學！台師大創AI研究所　清大與輝達推醫療合作

▲黃仁勳演講背板中，出現超過40家台股公司，以及17所大學。（圖／記者高兆麟攝）

記者楊惠琪／台北報導

輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳昨在台大發表演說，主題為「開啟產業革命的全新時代」，演講中聚焦AI發展，演講中秀出台灣地圖並列出與輝達合作的台灣供應鏈夥伴，包括超過40家台股公司，還有17所公私立大學，引發熱議，網友直呼：「選校選這幾所就對了。」

黃仁勳去年旋風來台參加台大畢典、接受陽明交大頒發名譽博士，也啟動與國內多所大學的合作計畫。昨晚演講結束後，因背板出現台灣師範大學，正值大學個人申請入學志願選填階段，昨有不少網友私訊詢問校方，與輝達的合作計畫為何，將作為選校重要參考。

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台師大表示，從去年初開始，與輝達、技嘉科技兩大科技公司產學合作，打造全台首座「元宇宙動態捕捉實驗室與NVIDIA STUDIO X GIGABYTE協作空間」，為有志投身元宇宙及虛擬實境創作的學生打造完備的學習環境，成為落實數位創作人才培育的重要基地。去年10月又合作成立「AI跨域應用研究所」，培育AI產業應用的關鍵人才。

清華大學也在去年11月與NVIDIA簽約，宣布成立「清華與NVIDIA聯合創新中心」，投入AI人工智慧技術發展，全面推動AI教育與研究創新。尤其清大近年積極投入醫學領域，去年新設學士後醫學系，附設大型智慧醫院也在桃園興建中，看準NVIDIA在AI醫療的領先地位，期許在精準醫療上有縝密合作。

中原大學是繼台大、清大及陽明交大之後，全台第4所與輝達合作成立AI University的大學，也是私立第一所。今年3月中原大學與輝達簽署合作備忘錄並宣布成立NVIDIA-中原大學AI應用發展聯合服務中心。校方表示，將以研究、教學、產學三個面向進行產學合作，將使用NVIDIA最新的人工智慧技術與資訊以提升AI教學及研究的能量。

黃仁勳演講背板出現的大學，國立大學有中央大學、成功大學、中山大學、台灣師範大學、台灣科技大學、台灣大學、清華大學、陽明交通大學；私立大學有中原大學、輔仁大學、義守大學、實踐大學、南台科技大學、淡江大學、東海大學、元智大學。而在演講的尾聲背板新增國立台北科技大學，總共17校。