不只公開黃仁勳個資！PTT創世神再曝「黑夜奇俠」罪行：支持輝達提告

▲有網友肉搜黃仁勳的身分證字號。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳每每來台都會造成旋風，但沒想到近來竟有網友肉搜其身分證字號，還公開在社群平台，引起公憤。對此，有「PTT創世神」之稱的杜奕瑾也不忍了，透露該網友先前惡行，並公開呼籲支持黃仁勳提告。

臉書粉絲團「黑夜奇俠」過去曾經因為肉搜網紅星光奈奈的家人，在網路上公開立委徐巧芯私人LINE ID，多次躍上媒體版面。沒想到他1日又在Threads公開黃仁勳一半的身分證字號，還說「黃仁勳父親的祖籍在浙江，他和父親的戶籍都是台北市，既然是A開頭，應該不算是台南出生的吧，如果只有母親是台南人，就算台南人的話，那我也算是台南人了」。

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文章曝光後隨即引起公憤，杜奕瑾也氣得在臉書發文表示，「黑夜奇俠」就跟「逆風的烏鴉」一樣是專門攻擊挺台名人的造謠帳號，支持黃仁勳提告。他也透露，先前黑夜奇俠也曾拿影射他的假資料造謠，「名人沒告有時只是不想讓假消息出名」，無奈指出對這些人而言，挺身而出的個人、組織、國際領袖、與國家都是為了收受政府好處的側翼。

針對此事件，科技專家許美華也在臉書直批，「真的不懂這種肉搜到底要證明什麼？」且指出公布身分證字號是違反個資法的，黑夜奇俠公布黃仁勳一半的身分證字號，現在也把臉書和Threads都關閉了，應該是在躲個資法，但為時已晚，「NVIDIA的朋友已經來要截圖了，會交給公司法務部門。惡意肉搜公佈別人個資的，自己小心點看著辦吧」。