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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

做人「粽情粽義」布局黨主席？　侯友宜：建立更深的友誼橋樑

▲▼新北市長侯友宜任內最重要的政績塭仔圳重劃區，區內幹道領航路今天舉行通車啟用典禮。侯友宜親臨住持典禮，被視為下屆市長熱門人選的立委洪孟楷也到現場與侯友宜同框。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜傳有意備戰國民黨主席。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨明年5月改選黨主席，傳出新北市長侯友宜有意投入2025年國民黨主席改選，近來國民黨北、中、南2000多名黨代表都收到賀卡，國會改革法案三讀後，藍委們也收到侯友宜祝賀簡訊。侯友宜今（2日）上午受訪表示，端午節要到了，所以寫賀卡祝福，「我們做人要粽情粽意，才能夠建立更深的友誼橋樑。」

侯友宜最近動作頻頻，先是藉端午節之名送國民黨全體2000黨代表卡片祝賀，28日立法院國會改革法案成功闖關之後，侯友宜再度出手，傳簡訊給與他熟悉的藍委，感謝大家在馬拉松式審查下的辛苦，完成數十年來呼喊的改革。對於這一系列動作，國民黨立委私下議論紛紛，都說侯友宜最近有夠積極。

侯友宜今日一早至土城五穀先帝廟參拜，針對近期發送端午賀卡給黨代表？侯表示，端午節要到了，所以寫個賀卡祝福，「我們做人要粽情粽意，才能夠建立更深的友誼橋樑。」他認為，粽子有不一樣的配料，面對很多事情，要像粽子一樣，大家包容不一樣的聲音，凝聚所有力量，做出對國家重要的事情，讓國家大進步，這才是他最重要的本意。

至於是否有意備戰2025黨主席？侯友宜仍未正面回應，僅稱自己跟立委有時候就會傳簡訊，最主要希望中央跟地方在合作過程中，必須仰賴立委，讓立委了解新北市政建設需要的資源，對地方發展更好，「我們傳簡訊謝謝立委這段時間非常辛苦，關心地方事務。」
 

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