新店溪親情河濱共融遊戲場啟用　侯友宜：親子休憩最佳場域

▲新店溪親情河濱共融遊戲場啟用，侯友宜與社區小朋友同樂。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極打造河濱公園綠地，提供大眾休閒好去處。座落在新店區親情停車場和河濱公園自行車道間的「親子夢遊天地」是市長侯友宜上任以來的第14座共融遊戲場，5月31日正式開放啟用，由社區幼稚園小朋友搶得頭香盡情開心玩耍，還爭拿「侯伯伯」發送的氣球，小朋友都說「這裡真好玩！」

侯友宜表示，新店溪水質好生態優美，市府團隊近年不斷創造水育樂、水文化、水安全等親水休閒空間，尤其這次的親情河濱公園改善工程同時納入舊有親情寵物公園，使原有改善工程面積擴大兩倍，不僅有孩童喜愛的「親子夢遊天地」，也是民眾帶毛小孩散步放電的最佳場域。

▲親子夢遊天地遊戲場佔地約1.7公頃，座落在親情停車場及河濱公園自行車道間。

侯友宜指出，親子夢遊天地遊戲場佔地約1.7公頃，座落在親情停車場及河濱公園自行車道間。由於周邊停車需求量大，高灘處同時擴建周邊停車空間，共計有50個停車格及新增24個機車格，方便遊客及居民停車需求。

高灘處長張修銘表示，「親子夢遊天地」隨著蜿蜒路徑步入遊戲場後，是一片開闊的綠地，中間聳立著一條環狀草丘，還有楊桃樹下有細長如溪流的沙坑、土堤式磨石子溜滑梯、攀爬遊戲組、各式旋轉設施、彈跳床，以及秘密躲藏的水管洞穴與起伏的小丘，可讓小朋友開心玩耍。這次寵物公園改善工程也新增綠蔭、座階及水龍頭，提供民眾休息，也讓寵物能乾淨回家。