　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮　侯友宜：致力推動品德教育

▲「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜勉勵獲獎同學秉持誠實品行持續進步。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推動誠實品格教育，永慶慈善基金會舉辦「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」，新北市長侯友宜今（1日）出席頒獎典禮，勉勵獲獎同學秉持誠實品行持續進步，期盼孩子們都能培養誠信的美德，帶動社會成長茁壯。

侯友宜強調，「人不誠無利」，新北市以品德教育、適性教育兩大核心理念培育學生，品德是做人根本，其中最重要的基礎就是誠信，唯有誠實待人、互相信任才能建構友誼的橋梁，獲得他人尊敬。

▲「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市為本次比賽報名最踴躍的區域，由新埔小學榮獲「誠實教育績優獎學金」。

侯友宜感謝永慶慈善基金會及所有參賽師生與家長，認同並推廣誠實的信念，透過比賽反思誠信的實踐，樹立學習典範，也希望未來的國家主人翁們，都能種下誠實的種子，讓這塊土地變得更好。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，本次比賽獲得熱烈響應，共吸引近6千名同學報名，其中新北市有來自156所學校、1997位學生報名，為報名最踴躍的區域。他指出，誠實是待人處事的基本品格，透過誠實徵文比賽將誠信經驗化為養分，期盼同學在未來人生的任何階段，都能抱持一顆誠實的心面對所有挑戰。

「埋下誠實的種子～第二屆永慶誠實徵文比賽」新北市區賽中，私立辭修中學、海山高中國中部與新埔小學都有超過300位學生報名，各獲贈5萬元「誠實教育推廣獎學金」；其中新埔小學的得獎人數最多，再獲10萬元「誠實教育績優獎學金」；得獎名單詳見網站：https://event.udn.com/yccontest2024/

▲「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮。（圖／新北市新聞局提供）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基隆銘傳國中JHBL奪冠軍　謝國樑：撥3千萬修繕場地

►基隆打造全國首創公車貼心鈴　謝國樑：友善運輸環境向前進

►基隆北聖宮集資捐贈救護車　配備12導程心電圖機組

ET快訊
黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民
LiSA大喊「我回來台灣了」　宣布：下次台北小巨蛋開唱！ 
狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角
快訊／對流雨彈夜襲！「6縣市大雨特報」
黃仁勳穿93號球衣開球　背後故事超勵志
派出所長酒駕撞車！記大過、調離主管職
直擊／破億神曲「紅蓮華」台灣首唱！LiSA霸氣：開放錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用　侯友宜：親子休憩最佳場域

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮　侯友宜：致力推動品德教育

2024新北詩歌節六月登場　百年古厝穿漢服吟詩詞

澎湖海域出現罕見「龍吸水」！　遊客直擊奇景

失智患突破30萬！早期預防最重要　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

2024桃園城市變裝嘉年華青埔登場　邀請國際Cosplayer同樂

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光！今年45隊1200選手參加　加辦仲夏嘉年華

500人齊聚響應世界自行車日！　嘉義市YouBike 2.0零失竊率

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用　侯友宜：親子休憩最佳場域

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮　侯友宜：致力推動品德教育

2024新北詩歌節六月登場　百年古厝穿漢服吟詩詞

澎湖海域出現罕見「龍吸水」！　遊客直擊奇景

失智患突破30萬！早期預防最重要　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

2024桃園城市變裝嘉年華青埔登場　邀請國際Cosplayer同樂

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光！今年45隊1200選手參加　加辦仲夏嘉年華

500人齊聚響應世界自行車日！　嘉義市YouBike 2.0零失竊率

前國代黃昭凱逝世　賴清德深表哀痛：將傳承精神守護台灣民主

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用　侯友宜：親子休憩最佳場域

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」被目擊！　當街起口角對話曝光

2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

FENDI新款拉菲草編包ROLL大有來頭！合作Made For A Woman超值得收

孫安佐呼麻失序！醫揭青少年大麻成癮　恐增1精神疾病風險

「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮　侯友宜：致力推動品德教育

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

板橋開心農場紅到日本　和歌山議員飛來取經

921園區車籠埔斷層館升級後重新亮相

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

嘉義南興國中「築夢盃」國小畢業生越級打怪

國民阿嬤受邀反詐大使　新北警籲提高全民識詐

南消首創消防AI主播消防宣導邁向新紀元

雲林警察節家庭日　活動精彩溫馨

桃園城市變裝嘉年華　邀國際Cosplayer同樂

更多熱門

相關新聞

2024新北詩歌節登場　百年古厝穿漢服

2024新北詩歌節登場　百年古厝穿漢服

「夢筆生花-2024新北詩歌節」今（1日）在具有百年歷史的五股守讓堂開幕，並且應景推出吟詩饗宴，邀請老中青三代詩人向明、隱地、蕭蕭、向陽、焦桐、廖咸浩、李瑞騰、宇文正等50人出席，新北市文化局長張䕒育表示，系列活動至8月24日止，包含漢服體驗、市集、音樂會、詩學講座與論壇，將於守讓堂、淡江大學、市立圖書館總館等6處輪番登場。

數位性暴力屢增　婦幼隊籲防範

數位性暴力屢增　婦幼隊籲防範

新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

國民阿嬤受邀反詐大使　新北警籲提高全民識詐

國民阿嬤受邀反詐大使　新北警籲提高全民識詐

新北富基漁港「漁船失火」！現場空無一人

新北富基漁港「漁船失火」！現場空無一人

關鍵字：

新北侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

許老三畢業了！

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

孫安佐再發「不自殺聲明」！　怨父母：對錢很摳

更多

最夯影音

更多

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面