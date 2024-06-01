「永慶誠實徵文比賽」頒獎典禮　侯友宜：致力推動品德教育

▲侯友宜勉勵獲獎同學秉持誠實品行持續進步。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推動誠實品格教育，永慶慈善基金會舉辦「埋下誠實的種子~第二屆永慶誠實徵文比賽」，新北市長侯友宜今（1日）出席頒獎典禮，勉勵獲獎同學秉持誠實品行持續進步，期盼孩子們都能培養誠信的美德，帶動社會成長茁壯。

侯友宜強調，「人不誠無利」，新北市以品德教育、適性教育兩大核心理念培育學生，品德是做人根本，其中最重要的基礎就是誠信，唯有誠實待人、互相信任才能建構友誼的橋梁，獲得他人尊敬。

▲新北市為本次比賽報名最踴躍的區域，由新埔小學榮獲「誠實教育績優獎學金」。

侯友宜感謝永慶慈善基金會及所有參賽師生與家長，認同並推廣誠實的信念，透過比賽反思誠信的實踐，樹立學習典範，也希望未來的國家主人翁們，都能種下誠實的種子，讓這塊土地變得更好。

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，本次比賽獲得熱烈響應，共吸引近6千名同學報名，其中新北市有來自156所學校、1997位學生報名，為報名最踴躍的區域。他指出，誠實是待人處事的基本品格，透過誠實徵文比賽將誠信經驗化為養分，期盼同學在未來人生的任何階段，都能抱持一顆誠實的心面對所有挑戰。

「埋下誠實的種子～第二屆永慶誠實徵文比賽」新北市區賽中，私立辭修中學、海山高中國中部與新埔小學都有超過300位學生報名，各獲贈5萬元「誠實教育推廣獎學金」；其中新埔小學的得獎人數最多，再獲10萬元「誠實教育績優獎學金」；得獎名單詳見網站：https://event.udn.com/yccontest2024/。