中樂透想獨吞！她火速休夫下場慘了　3千多萬「全歸前夫」

▲人妻隱瞞中樂透、火速離婚，被揭穿之後，獎金都歸前夫。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國加州一名人妻中了樂透，卻不願與枕邊人分享，在未告知獲得意外之財的情況下，與結縭25年的丈夫火速離婚。多年後真相曝光，她遭前夫告上法院，被判每年支付一筆錢給對方，金額加總起來，等同於把當年獎金全都給了前夫。

1996年，狄妮絲（Denise Rossi）買樂透中了130萬美元（約當時新台幣3570萬元），11天後就向當時的丈夫湯瑪斯（Thomas Rossi）提出離婚。

多年後，湯瑪斯收到一封原本要寄給前妻的信件，竟是一間專為樂透中獎者提供資金服務的公司，宣傳能夠「協助全國數百名像您一樣的樂透中獎者，獲得等同於未來年度樂透獎金價值的一次性付款。」他這才終於得知，狄妮絲當年為何倉促斬斷25年感情，氣得告上法院。

狄妮絲出庭時坦承，她當時把獎金支票寄回娘家，離婚後才開始領取，並且聲稱自己「多年來都想擺脫這段關係」。不過，湯瑪斯2004年接受《時人》雜誌採訪時說，他一直以為夫妻感情相當融洽，對於離婚一事感到措手不及又困惑，「她希望我趕快搬出去。這不像是她的作風。」

法官裁定，狄妮絲離婚時違反了揭露資產與資金的法律，並且做出詐騙或惡意行為，必須每年支付前夫6萬6800美元，一共為期20年，加總起來，約等同於她當年獲得的獎金。

狄妮絲的律師歐勒（Connolly Oyler）坦言，如果狄妮絲當時誠實以對，或許還能夠保住獎金，「我可以成功辯護這是她的獨立財產，或者可以在爭論過後做出一些調整。但法官生氣了，把錢全都給了他。」



