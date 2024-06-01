新婚9月各玩各的！夫摟妹上摩鐵...妻戰小王生女　互告求償進法院

▲高雄一對夫妻結婚不久就各自外遇，婚姻只撐了9個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄張姓男子和賴姓妻子前年4月剛結婚，共同生下1個女兒，不料婚後不久兩人就各玩各的，不只賴女偷吃小王，又生下1女，張男也上夜店摟妹，和小三進摩鐵，短短的婚姻僅9個月就告終，兩人還互告上了法院。橋頭地院審理，判賴女和小王要連帶賠償20萬元，張男也要賠賴女10萬元。可上訴。

判決指出，張男將賴女和男友人小王告上法院，指兩人在婚姻期間發生性行為並產下1女，要他們連帶賠償80萬元。賴女則坦承張男的指控屬實，但反控張男婚內曾毆打她，並傳語音訊息辱罵她，且張男在夜店和女子牽手、擁抱，最後還搞上床，兩人的婚姻已名存實亡，張男還多次提出離婚，在結婚第2個月就傳訊表示「要離就離」，所以她並沒有侵害配偶權，在張男出軌的部分她也要求償80萬。

對此，張男則辯稱他雖在夜店擁抱女人，不過僅為帶動氣氛，是夜店常見的行為，另外他在摩鐵只抱著該女睡覺，但不曾動情，僅逢場作戲等語。

法官檢視相關證據，認為張男和該名女子雖曾發生過性行為，但無證據顯示發生於婚內期間，不過兩人在LINE上互道「愛你」等對話，已超出一般友人關係，判張男要賠前妻10萬元。另外賴女和小王也侵害配偶權，要賠張男20萬。可上訴。