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社會 社會焦點 保障人權

再婚12年…上市公司處長「買同樓層房+特斯拉」養前妻　正宮怒告

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲上市公司處長二婚後，還買房送前妻。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名上市公司處長離婚後，和現任妻子結婚至今12年，還育有3個小孩，卻偷偷為前妻買下與他家住處同樓層的房屋，還買特斯拉給前妻使用，前妻也撒嬌說「你本來就要養我」，被正宮發現後，將前妻告上法院。新竹地院審理，判前妻侵害配偶權，要賠30萬元。全案還可上訴。

正宮控訴，婚姻期間丈夫經常半夜外出，假日也不會待在家，她直到2022年才發現，丈夫早在2018年就買下與住家同樓層的房屋，並將房屋登記在前妻名下，2021年更買了輛特斯拉給前妻使用，並在2022年頻繁出入前妻位於湖口的住所，還持有前妻家的鑰匙和遙控器，而前妻明知丈夫早已再婚，卻介入破壞感情，讓她承受莫大痛苦，要對前妻求償100萬元。

全案審理時，前妻表示房子和特斯拉都是她自己買的，只是委請鄰居、也就是前夫幫她代為管理房屋租賃事宜、購買家具，偶爾幫她繳納管理費而已，而且正宮早因管理員詢問而知情，現在才提告已超過時效。另特斯拉登記於前夫所開的公司名下，供他公司節稅使用，當時正宮身為公司董事長還持有半數股份，也應該知情。

法官檢視相關證據，指出前妻用來付房屋貸款的帳戶，一直有人夫匯入款項，就算人夫身為上市公司處長，財力相當豐厚，如果不是和前妻維持親密情誼，也沒必要為她付貸款，且人夫還用自己做為連絡人，將房屋租給其他人使用，家電和管理費也全數由人夫出資，可見他和前妻關係匪淺。

法官表示，前妻購買特斯拉後，先將訂車合約轉給汽車公司，由人夫的公司向汽車公司租賃，實際用車的人則是前妻。而前妻也傳訊對人夫說「你本來就要養我」、「可是我沒有安全感啊…」、「記得記帳」等語，要求人夫在經濟上給她安全感，人夫也回「嗯，會記好，明年現金慢慢回流，妳就不用緊張了」，可見兩人互動已超過普通朋友關係，判前妻侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。

ET快訊
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