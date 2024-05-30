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劈腿離婚代價慘痛！韓法官判SK會長「支付前妻1.3兆」　創史上新高

▲▼南韓SK集團會長崔泰源、前妻盧素英。（圖／達志影像）

▲南韓SK集團會長崔泰源、前妻盧素英。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內第三大財閥「SK集團」會長崔泰源曾向外界坦承劈腿、且小三還誕下私生女，正式與元配盧素英（前總統盧泰愚之女）進行離婚訴訟，繼前年一審判決後，法院終於在今（30）日做出二審判決，命令崔泰源在財產分配上必須支付1兆3808億韓元（約新台幣325億1152萬元），創下歷史新高。

根據《韓聯社》，首爾高等法院家事2部30日針對崔泰源向盧素英提起的離婚訴訟進行二審宣判，法庭認為離婚事由的責任在於男方，因此判處崔泰源必須支付贍養費20億韓元、財產分割1兆3808億韓元給盧素英，遠遠高出一審宣判達20倍，創下該國離婚訴訟財產分配額最高紀錄。

法官指出，2022年12月一審時判處崔泰源必須支付贍養費1億韓元、財產分配665億韓元，對於必須承擔婚姻破滅痛苦的盧素英而言，這個金額的補償實在是遠遠不足。

▲▼崔泰源和小三金熙英同居、牽手同遊巴黎。（圖／翻攝自韓網）

▲崔泰源和小三金熙英同居、牽手同遊巴黎。（圖／翻攝自韓網）

二審法官表示，「必須認定盧素英館長對於SK集團的經營活動和價值增加有所貢獻，因此崔泰源會長的財產權全數為財產分割對象」，等於直接推翻一審時「SK集團股份並非財產分割對象」的判斷。

二審法官更認為，早年盧素英的父親、南韓前總統盧泰愚對於SK集團的發展功不可沒，「盧泰愚前總統扮演了SK集團前會長崔鍾賢（崔泰源之父）的後盾，以結果來看，（盧氏父女）對於SK集團經營活動給予無形上的支持。」

二審指出，崔泰源、盧素英兩人的財產合計為4兆韓元，在財產分割的比例上，崔為65%、盧為35%。

二審法官更當庭指出崔泰源劈腿後的種種惡行，「即便兩人並未註銷停止婚姻關係，然而崔泰源從2019年2月起便中斷盧素英使用的信用卡，一審判決出爐後更停止生活費等金錢上的支援，訴訟過程中對於自己的『出軌行為』不曾真心反省，在態度上絲毫不尊重一夫一妻制。」

報導指出，崔泰源、盧素英在美國芝加哥留學相識交往，盧泰愚就職南韓總統後，兩人於1988年9月在青瓦台結婚，雙方膝下育有2女1子，然而兩人婚姻關係於2015年起宣告破滅，原因是崔泰源移情別戀T&C財團（基金會）理事長金熙英（Chloe Heeyoung Kim，48歲，美籍），兩人不僅同居、甚至還生下女兒。

當時崔泰源爆料，他和盧素英夫妻不和早已超過10年。

►坦承外遇養私生女！韓SK集團會長崔泰源離婚判決出爐　需付前妻1億贍養費

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