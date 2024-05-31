上節目爆前夫「精子有問題」挨告洩個資　名嘴女醫黃宥嘉無罪確定

▲美女眼科醫師黃宥嘉，在電視節目上公開前夫的秘密，遭控違反個資法。（圖／翻攝自Facebook／黃宥嘉）

記者吳銘峯／台北報導

美女眼科醫師黃宥嘉，多年前嫁給千億豪門二代陳文彥，但2017年離婚收場。2人間衍生多起官司，其中黃女2021年間曾在電視節目中公開聲稱前夫「精子有問題」，遭陳男提告違反《個人資料保護法》。一二審黃女均獲判無罪，案經上訴，最高法院31日仍判無罪，全案確定。

黃宥嘉2011年嫁給陳文彥，結婚不到2年，就為了黃女喜宴時配戴的珍珠耳環等珠寶是不是贈禮，和陳文彥、婆婆鬧翻，夫妻倆2017年協議離婚，雙方間互控多起民刑事官司。

黃宥嘉離婚後經常上電視節目，大談夫妻間發生的問題。其中她2020年間在某節目中稱陳男是「媽寶」、「我前夫就拿著一個包著嬰兒尿尿還是大便的尿布，他就撿起來，把它丟到我的臉上。」另外黃女也說安胎期間每個月只拿到陳家的2萬元，稱「原來我只值2萬塊錢」。陳文彥提告公然侮辱、妨害名譽。但最後檢方做出不起訴處分。

2021年2月間，黃女在某電視節目上回答主持人詢問，為何遲未懷孕一事。黃女當時稱：「就先生精子有問題我要怎麼懷孕啊！」之後她又談論婚姻問題時指稱：「看到我這個前夫的書桌上有一張保單，它是10萬美金的保單，然後呢他的受益人，我是在結婚之後發現的，然後他的受益人是寫媽媽，XXX的名字」、「這個大姑她是住泰國，她常常會回台灣，回台灣就住在自己的娘家」

陳男不滿，認為黃女的言論揭示自己有寡弱精子症、弱精子症之病症，已經不法利用自己醫療、病歷之個人資料；此外又不法利用陳男家庭，母親之姓名及姊姊之住所、社會活動等個人資料。陳男因此提告，檢方偵辦後，對黃女依照違反違反《個人資料保護法》，提起公訴。

一二審均判決黃女無罪，其中高等法院二審指出，並無證據證明黃女從醫療院所中取得陳男的病歷資料；另外根據黃女供述，此番言論本於黃女個人學識經驗，而對陳男身體狀況進行推論，無從認定黃女確有蒐集、利用陳男個人資料的行為，高院因此維持無罪判決。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴，黃女無罪確定。