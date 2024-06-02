4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

▲7月即將停辦退場的環球科大等三校，已經完成523名學生的安置轉學。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

環球科技大學等4所私校將在今年7月底停辦退場。教育部表示，大同技術學院已有80名學生完成分發，安置到吳鳳科大等校，東方設計大學則有123名學生完成分發安置到樹德科大等學校，環球科大則有320學生完成分發，安置到台南應用科大等校，上述三校共有523名學生完成安置；目前剩下明道大學205名學生還要安置，預計6月底前完成分發作業。

受到少子化影響，私校停招停辦消息頻傳。私立大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學等4所私校，7月底將正式退場停辦。4所私大7月同時退場，私校工會直言是「教育史上首見」，外界也相當關心師生何去何從。

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教育部在4月份就表示，退場學生會從5月起進行安置，安置學生轉學時，會排除預警、專案輔導學校，並安置到鄰近或相近且類型相似的私立學校為主，教育部也公布安置進度。

教育部表示，為維護退場學校學生就學權益，教育部分別在今年3月至5月間到大同技術學院等4校辦理學生分發說明會，協助停辦時仍具有正式學籍的學生轉學到其他學校繼續就讀，目前已有三校共有523學生完成安置。

在大同技術學院部分，教育部表示，5月3日已經核定學生分發名冊，共有80名學生接受分發，主要分發到吳鳳科技大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學及崇仁醫護管理專科學校等校。

東方設計大學部分，教育部則在5月16日核定學生分發名冊，共有123名學生接受分發，主要分發至樹德科技大學、台南應用科技大學及正修科技大學等校。環球科大共320名學生，在5月31日核定學生分發名冊，主要分發至僑光科技大學、嶺東科技大學、弘光科技大學、吳鳳科技大學及台南應用科技大學等校。

至於明道大學部分，教育部指出，預估需要安置學生共205位，教育部已在5月23日到校辦理學生分發說明會，主要規劃分發至靜宜大學、亞洲大學、淡江大學、輔仁大學、嶺東科技大學、大葉大學、東海大學、逢甲大學、弘光科技大學及建國科技大學等校，明道大學目前正在彙整學生分發意願，教育部預計在6月底前完成學生分發作業。

▲明道大學還有超過200名學生在6月底前完成安置。（圖／記者陳筱惠攝）