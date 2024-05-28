424所對岸大學搶學生！專家估：台高中生赴陸升學「恐破3千人」

▲教育部長鄭英耀表示，預計明年5月公告陸生學位生學士班簡章。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

過去5年來，兩岸學生升學及開放申請政策力道出現極大反差。大學問網站今（28日）表示，今年赴陸升學的台灣高中生可能突破3000人，對國內大學招生是雪上加霜。

大學問網站指出，隨著政府釋出開放大陸學位生來台就學，今年5月來自中國大陸瀏覽人數，比去年同期成長21.3%，加上總統賴清德的就職演說宣示，重啟陸生學位生來台就學，以及教育部長鄭英耀表示，預計明年5月公告陸生學位生學士班簡章，這些善意讓陸生有感，也可解決少子化生源減少問題。

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大學問網站執行長魏佳卉指出，2020年疫情以來，台灣已有5年未公告大陸學位生學士班招生簡章，陸生學士班學生人數已近歸零。在疫情解封後，陸生研修生交流逐次恢復，但學位生申請，因為我方多年未公告簡章，導致陸生來台就學申請無門，大學問陸續有大陸學生來信詢問，台灣何時開放學位生申請。

魏佳卉表示，反觀對岸對台招生，過去5年，招生大學從308所增加為今年424所，台灣高中應屆畢業學生報考及錄取大陸大學人數，以福州大學為例，去年錄取220名台生，今年錄取人數又創新高291人。兩岸學生升學及開放申請政策力道，出現極大反差。

根據大學問網站統計，學測放榜期間，查詢瀏覽數據，今年1月至3月與去年同期相較，台灣學生查詢大陸大學申請瀏覽數據，增加超過50%。

魏佳卉觀察到，今年9月開學前，各大學若未進行相關配套輔導措施，今年赴大陸升學的大一新鮮人，對照過去歷史數據推估，將比去年增加800至1000人，赴大陸升學的高中生可能突破3000人，對於少子化下的國內大學招生情勢，無疑是雪上加霜。

魏佳卉提醒，開放陸生學位生來台就學，除了促進兩岸青年相互了解，也可相互解決兩岸大學的就學高峰壓力，以及少子化生源減少問題，提供台灣優質教育資源給予對岸年輕學子學習環境，真正達到賴總統兩岸一起追求和平共榮的願景。

魏佳卉表示，大學問網站繼香港、馬來西亞來台升學資訊頻道外，將於近期開設「陸生專區」頻道，為陸生整理來台升學，包括官方政策、學制、簡章等最新資訊，呼應政府開放陸生學位生來台升學的措施。