恐有50間高中職退場！專家示警「海嘯高峰未到」：溺水大學再多40所

▲私校工會呼籲教育部修法，提高教師轉職意願。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環球科技大學等4所私校將在今年7月底停辦退場。私校工會指出，少子化最高峰即將到來，明年起首先是私立高中職要面對，預估未來3年將會有2成、約40至50所私立高中職陸續面臨退場，接著大學新生人數將在118年度跌至谷底，預估至少有40所私立大專校院陸續面臨退場或轉型危機，私校師生要提早做好因應，也呼籲教育部透過修法讓老師年資可與勞保銜接，才能提升教師轉職意願。

受少子化海嘯衝擊，私立大同技術學院、東方設計大學、環球科大、明道大學等4所私校，7月底將正式退場停辦。同一年有4所私立大學一起退場也是史上首見，但私校工會提醒，海嘯高峰還沒到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

私校工會理事長吳忠春指出，少子化海嘯從明年開始影響高中職階段，今年高中職新生已經跌破20萬人，之後因為碰上虎年，人數會更少，在生源減少下，預估未來3年將會有2成、約40至50所私立高中職會陸續面臨退場。

吳忠春進一步表示，這批學生繼續升學後，首當其衝的就是私立大專校院，因為少子化關係，大專新生人數將在118年度跌至谷底，預估至少有40所私立大專陸續面臨退場或轉型危機，提醒私立大專校院師生要提前做好因應。

目前對於退場學校的私校老師，教育部委託經濟部金屬中心建立教師介聘平台，但「大專校院高等教育人力躍升培訓與媒合平台」，成立6年約有1千名大專校院教師求職，僅成功媒合69人進入產業界。另根據教育部統計，從2020年至今，僅有10位退場學校老師轉到其他私校任教。

會有上述狀況，吳忠春分析，教育部除了宣傳不足，法令沒有充足誘因也是原因，許多私校教師採用私校退輔制度，若要到民間就業，只能採用勞保，無法累計之前在學校任職的年資，加上多數老師已經習慣學校環境，若沒有足夠誘因，無法適應「朝九晚五」上班族工作，這些都是教育部要思考。