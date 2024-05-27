被老師處罰！11歲男學生「頂大太陽罰站3小時」　熱衰竭昏倒

▲11歲兒子稱當時被其他同學打，但老師卻要他站在太陽底下罰站。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名11歲男學生向老師投訴，宣稱另一名同學出手打他，沒想到卻因此被老師懲罰，在烈日下罰站將近3小時，從早上10時站到中午12時50分。當母親來學校接人時發現，兒子身體非常虛弱，抵達醫院的時候昏倒，經檢查為熱衰竭。教育部已針對此事展開調查。

星洲網報導，這起事件發生在4月30日安邦一所小學，35歲母親莫咖哈娜（Mogahana）上周透過社群平台發布影片抱怨此事，才讓整起事件曝光。

莫咖哈娜指出，11歲兒子稱當時被其他同學打，但老師卻要她的兒子站在太陽底下罰站，罰站期間告訴老師他頭暈，但老師並不理會。直到她到學校接兒子放學時，才發現孩子很虛弱、也沒有胃口，兒子因身體不適要求看醫生，「就在我們抵達安邦醫院時，兒子暈倒了。」經醫院檢查，11歲男童為熱衰竭。

莫咖哈娜對於老師的懲處表示不滿，強調不是不能處罰，而是上述作法已經過度，影響到學生健康，公開要求教育部與相關單位檢討校方對於學生的懲罰。

馬來西亞教育部長法麗娜的新聞秘書表示，對於學生的遭遇深表同情，法麗娜非常重視這起事件，目前雪蘭莪州教育局已與法律顧問辦公室合作，調查已在進行中。

當地警方則表示，有接獲11歲男學生母親的報案，但調查發現37歲男老師當時的懲罰只是讓學生們罰站10分鐘，相關調查已經完成，報告轉交檢察官以採取進一步行動。