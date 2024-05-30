批108課綱「跨科合作造假」！區桂芝喊「立即廢除」：學生壓力倍增

▲北一女教師區桂芝認為，108課綱讓學生高中三年壓力倍增，應該停止108課綱。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女國文教師區桂芝今（30日）在立法院公聽會上指出，108課綱讓學生高中三年壓力倍增，完全沒有顧慮教學現場問題，探究與實做變成累死學生，自主學習則是失效學習，也讓學生能力低落，將燈火「闌珊」寫成燈火「柵欄」狀況，而硬性規定學校跨科合作導致大家造假，「我們學校跨科合作第一階段整體失敗」；呼籲教育部廢除108課綱，暫時使用舊課綱，再設計新的課綱，讓現在陷入悲劇的災難停止。

立法院教文會今天舉行「高級中等教育修法暨108課綱實施檢討」公聽會，邀請教育部次長張廖萬堅報告108課綱實施現況，並邀請各教育部團體與高中校長、學生到場，說明108課綱實施狀況。

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台灣家長教育聯盟理事長陳國恩首先表示，學習歷程檔案分成三年製作，學生每年選出最好三篇代表作，不用額外準備，壓力是比較輕，等於是逐學期、逐年看自己的改變，這對學生是非常有價值，不能看到結果且放在升學，等於忽略學生對自己的檢視，且學習歷程是學生個人認識自己比較好的工具。但很多學生沒有意識到學習歷程檔案的重要性，希望校方在學生入學時多加說明，讓學生知道準備學習歷程檔案的重要性與意義。

不過，北一女國文老師區桂芝批評，108課綱制度很荒謬，不顧人間疾苦，也完全沒有顧慮教學現場問題。高一新生需要適應新的師生與校園與高中科目等新的人事物，在搞不清楚狀況下就要準備學習歷程狀況，壓力集中到學生身上，導致高一生身心失衡狀況越來越多，108課綱之後更多。

區桂芝表示，高二學生變成社團主力，因為社團有成果要發表，家長擔心因此影響學生課業，導致高二生經常熬夜，也經常與家長衝突，到了高三升學壓力，壓力如影隨形，所以108課綱反而讓學生高一到高三壓力倍增。

區桂芝進一步說明，108課綱的彈性學習包含自主學習與微課程，自主學習部分，大部分學生是失效的學習，學生東摸西摸，卻摸不出方向來，除非家長有資源可引導，最後變成學生隨便交報告敷衍；微課程設計是6周，雖然多元，但學生到處碰一點，所有東西變成蜻蜓點水卻無法深化，費耗大量正課時間讓學生摸索。

至於校定必修，區桂芝表示，每個學校根據特色訂出必修課，一般高中特色就是輔導升學，卻不顧升學事實，還要強調跨科合作，立意雖好，但不可能每一節都跨科，只能偶一為之，硬性規定變成大家造假，「我們學校跨科合作第一階段就是整體失敗」，但仍做出非常漂亮的成果發表，因為失敗了，但現在再進行下一輪實驗，又變成和微課程一樣，在大帽子下，各科安排自己科目，沒有跨科，而是變成微課程且重疊。

區桂芝也指出，探究與實做是很好的制度設計，但每一科都要探究與實做，都是以學生為主體，學生在期末就可能每一科都要做報告，加上社團也有期末報告，等於要逼死學生，若不是家長跳下來幫忙，不然學生就直接放生，導致不是累死學生，就是累死家長。

區桂芝進一步點出目前學校的困境，現在政府提出雙語國家政策，卻是夢幻泡影，而108課綱更造成學生國文能力低落，像是燈火闌珊，學生寫成燈火「柵欄」，文章中還看到學生寫到：我看到「一條」細窄的「黑夜」正在打量著我。

因此，區桂芝呼籲，如果108課綱目的不是為了愚民，沒有理由不能停止，因為目前每一個學科都看到無可挽救的錯誤。而教育部只要一紙行政命令，就像當年蔡英文總統停止馬英九總統的課綱微調，暫時使用舊的課綱，教育部再趕快設計新的課綱，讓現在陷入悲劇的災難停止。