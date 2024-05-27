「學習歷程檔案」開價20萬！　教育部長鄭英耀：3個月徹底檢討

▲高中升大學「學習歷程檔案」開價16萬，新任教育部長鄭英耀表示「不清楚」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

教育部長鄭英耀今（27）日首度到立法院接受質詢，有立委指出，高中升大學準備的「學習歷程檔案」商品化問題，在坊間甚至有開價到16萬、20萬，形成有資源的學生能準備得很齊全又美觀，缺乏資源的學生就沒辦法。鄭英耀第一時間表示「不清楚」，後續允諾會在3個月內針對學習歷程檔案制度做檢討並提出報告。

高中生申請大學需準備「學習歷程檔案」，不過市面上卻出現相關「商品」，有寫手幫忙製作，不但讓檔案「無中生有」，還會去蒐集從沒參加過的證書、活動經歷，坊間開價10萬到20萬不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

立委洪孟楷直批，這簡直成了「軍備競賽」，有資源的高中生就能準備得很漂亮，沒資源就沒有，部長知道這件事嗎？有什麼做法？鄭英耀回應，自己不知道，也不清楚這個行情價；但在大學時有聽教授提過，他也呼籲教授們，要去真正閱讀學生的歷程檔案，未來會盡力去宣導，避免這樣的事。

洪孟楷表示，「宣導就有用嗎？理想很豐滿，現實很骨感」、「你叫大家不要買賣，大家就不會買賣？制度都不用改嗎？」洪強調，不是要廢除學習歷程檔案制度，但期待在部長新上任後，教育部能在3個月到半年內，去徹底檢討並提出報告。鄭英耀回應，會在3個月內去進一步檢討。